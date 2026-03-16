Trump\'ı küplere bindiren görüntü: Yapay zeka kullanarak üretiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın ortasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı ve bazı medya kuruluşlarını sert sözlerle hedef aldı. Trump, İran'ın savaş alanındaki başarısızlığını gizlemek için yapay zekâ destekli sahte görüntüler ve yanlış bilgiler ürettiğini öne sürdü.

"GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Trump, İran'ın "kamikaze botları" ile denizde saldırılar düzenlediği yönündeki görüntülerin gerçeği yansıtmadığını savunarak bu görüntülerin propaganda amaçlı üretildiğini söyledi. İran ordusunun askeri açıdan "zayıf ve etkisiz" olduğunu iddia eden Trump, Tahran yönetiminin savaşta kazandığı tek şeyin yapay zekâ ile üretilmiş propaganda olduğunu ifade etti.

MEDYA KURULUŞLARINI DA HEDEF ALDI

ABD Başkanı ayrıca bazı medya kuruluşlarının İran kaynaklı olduğunu ileri sürdüğü bu içerikleri doğrulamadan yayımladığını söyledi. Wall Street Journal'da yer alan ABD'ye ait beş yakıt ikmal uçağının vurulduğu yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, söz konusu uçakların büyük bölümünün görevine devam ettiğini açıkladı.

Trump, sosyal medyada yayılan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanmakta olduğu görüntülerinin de sahte olduğunu savundu. ABD Başkanı, geminin saldırıya uğramadığını ve yangın iddialarının yapay zekâ ile üretilmiş dezenformasyon olduğunu dile getirdi.

MEDYAYA "VATANA İHANET" SUÇLAMASI

Trump açıklamasında bazı medya kuruluşlarını da sert sözlerle eleştirdi. İran kaynaklı olduğunu ileri sürdüğü yanlış bilgilerin yayılmasının "vatana ihanet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Trump, bu haberleri yayımlayan medya kuruluşlarının sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr'ın bazı medya kuruluşlarının yayın lisanslarını incelemesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Trump, Amerikan medyasının özellikle sol görüşlü basının kasıtlı olarak yanlış haberler yayımladığını iddia ederek bu nedenle kamuoyundaki güvenlerinin ciddi şekilde düştüğünü öne sürdü.

"İRAN BÜYÜK KAYIP VERİYOR"

Trump, İran'ın savaşta ağır kayıplar verdiğini ve askeri açıdan ciddi şekilde zayıfladığını savundu. İran'ın sahadaki gerçek durumu gizlemek için propaganda faaliyetlerine başvurduğunu iddia eden Trump, Tahran yönetiminin "kazandığı tek savaşın yapay zekâ ile üretilen propaganda savaşları" olduğunu söyledi. ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş üçüncü haftasına girerken, taraflar karşılıklı açıklamalar ve propaganda suçlamalarıyla gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.