Trump\'tan Starmera\'a sorulan soruya tepki: Bu kadar yeter

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Starmer'ın Kanada ile ilgili ifadeleri medyada gündem oldu.

TRUMP'TAN "BU KADAR YETER" ÇIKIŞI

Starmer, bir muhabirin, "Trump, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylüyor, bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna yanıt verirken Trump'ın konuyu kapatması dikkati çekti. Starmer, muhabirin sorusuna, "Kanada'dan bahsettiniz. Bence (ABD ile) aramızda var olmayan bir ayrılık bulmaya çalışıyorsunuz. Biz birbirimize en yakın milletleriz ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık..." şeklinde konuşmasına devam ederken Trump bir anda araya girerek, "Bu kadar yeter, teşekkürler." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trump'ın muhabire dönerek söylediği sözleri medyada, "Trump, Starmer'in sözünü kesti" şeklinde gündeme gelirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Starmer'a değil muhabire hitap ettiği belirtilerek, "Bu yalan haber. Başkan Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti. Yalan söylemeyi bırakın." ifadeleri kullanıldı.