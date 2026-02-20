Trump'tan UFO ve Uzaylı Dosyaları Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan UFO ve Uzaylı Dosyaları Açıklaması

20.02.2026 09:49
ABD Başkanı Trump, uzaylılar ve UFO'lar hakkında belgelerin kamuya açıklanması için talimat verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilgili tüm devlet kurumlarına, uzaylılar, dünya dışı yaşam ve UFO'lara dair dosyaların belirlenip kamuoyuna açıklanması sürecini başlatmaları için talimat vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yıllardır merak konusu olan dünya dışı yaşama ilişkin gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, Savunma Bakanı ve diğer ilgili kurum yetkililerine ellerindeki bilgileri gün yüzüne çıkarmaları için resmi talimat vereceğini belirtti. Trump, "Gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve ilgili diğer bakanlık ile kurumlara; uzaylılar, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olguları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili hükümet dosyalarının belirlenmesi ve yayımlanması sürecini başlatmaları talimatını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu belgelerin içeriğine dair de değerlendirmede bulunan Trump, yayımlanacak dosyaların 'bu son derece karmaşık ama bir o kadar da ilginç ve önemli konularla bağlantılı her türlü bilgiyi' kapsayacağını vurguladı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

