Trump'tan Vatikan'da Barış Önerisi - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan Vatikan'da Barış Önerisi

Trump\'tan Vatikan\'da Barış Önerisi

Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılmasının harika bir fikir olduğunu belirtti.

20.05.2025 09:59
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılmasının 'harika bir fikir' olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, görevdeyken hayatını kaybeden kolluk kuvvetlerinin aileleriyle bir araya geldiği etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Vatikan'ın ara buluculuk yapmak istemesinin ABD'nin geri çekilmesi anlamına gelip gelmediği yönündeki soruya, "Hayır, bence bu müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu. Belki biraz daha fazla önem taşırdı" diye yanıtladı.

Trump, Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinden sonra 'bir şeylerin olacağına inandığını' vurgulayarak, "Çok büyük egolar söz konusu ama bir şeylerin olacağını düşünüyorum. ve eğer olmazsa, ben sadece geri çekilirim ve onlar tekrar devam etmek zorunda kalacaklar" dedi.

TRUMP'TAN BIDEN'IN KANSER TEŞHİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Trump, Biden'ın kanser teşhisinden 'üzüntü duyduğunu' belirterek, teşhisin neden uzun sürdüğünü sorguladı. Trump, "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9'uncu seviyeye gelmek uzun zaman alıyor" diye konuştu.

Kendisinin bilişsel ve fiziksel sağlık testlerinden 'başarıyla' geçtiğini aktaran Trump, "Eğer bakarsanız aynı doktor, Joe'nun bilişsel olarak sağlıklı olduğunu söylemişti. Onunla ilgili bir sıkıntı yoktu. Bunun üzücü bir durum olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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