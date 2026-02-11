Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Görüştü - Son Dakika
Dünya

Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Görüştü

Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Görüştü
11.02.2026 19:39
Trump, Netanyahu ile İran ve Gazze konularını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen görüşmelerin ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırlıyor. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, gündemin İran ve Gazze olması bekleniyor.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider yedinci kez bir araya geliyor.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Donald Trump, Beyaz Saray, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Görüştü - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 20:28:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Görüştü - Son Dakika
