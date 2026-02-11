Trump ve Netanyahu Beyaz Saray\'da Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen görüşmelerin ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırlıyor. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, gündemin İran ve Gazze olması bekleniyor.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider yedinci kez bir araya geliyor.