Trump ve Netanyahu\'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

ABD- İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü mitinginde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alanda hareketlilik yaşanırken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın mitinge katılarak vatandaşların arasında yürüdüğü görüldü.

KUDÜS GÜNÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

İran halkı, Filistin'e destek amacıyla her yıl düzenlenen Kudüs Günü etkinlikleri kapsamında Tahran'da bir araya geldi. İran devlet televizyonu, miting alanında patlama yaşandığını duyurdu. Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. İran'ın yeni lideri olarak öne çıkan Mücteba Hamaney de mitinge katılım çağrısı yapmıştı. Tahran'daki yürüyüşe binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

Tahran'daki gelişmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirirken "İran'ı haftaya çok sert vuracağız. Önümüzdeki hafta ağır bir darbe alacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşarak, "Hürmüz'de neler olacağını göreceğiz. Umarım her şey iyi gider, gerekirse gemilere eşlik edeceğiz" dedi.

PEZEŞKİYAN VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İsrail'in tahliye uyarılarına rağmen miting devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da alanda olduğu görüldü. Pezeşkiyan'ın caddede yürüyerek vatandaşlarla sohbet ettiği ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadığı dikkat çekti. Miting sırasında Pezeşkiyan'ın koruma çemberi olmadan halkın arasında dolaşması da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İran Cumhurbaşkanı'nın uzun süre miting alanında kaldığı bildirildi.

ARAKÇİ: PETROL FİYATLARI ARTABİLİR

Kudüs Günü yürüyüşüne katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de açıklamalarda bulundu. Arakçi, petrol fiyatlarının halihazırda yükseldiğine dikkat çekerek, bölgedeki ABD ve İsrail politikalarının sürmesi halinde fiyatların daha da artabileceğini söyledi.