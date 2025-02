Trump ve Putin Savaş Üzerine Görüştü

Dünya

(ANKARA) - ABD merkezli New York Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştuğunu aktardı.

New York Post gazetesinin dünkü haberine göre, 7 Şubat Cuma günü, Air Force One uçağında Trump, iki liderin kaç kez konuştuğu sorulduğunda "söylemese daha iyi olur" dedi. Trump, New York Post'a verdiği demeçte, "Putin, insanların ölmeyi bıraktığını görmek istiyor" diye konuştu.

Trump, New York Post'a verdiği demeçte, "Putin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu" ve savaşı sona erdirmek için somut bir planı olduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi. "Umarım hızlı olur" diyen Trump, "Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki bu savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" diye konuştu.

Hem Kremlin'den hem de Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, geçen ayın sonunda, Putin'in Trump ile bir telefon görüşmesi yapmaya hazır olduğunu ve Moskova'nın Washington'dan da hazır olduğuna dair bir haber beklediğini söylemişti.

Trump, gelecek hafta Zelensky ile bir araya gelecek

Trump, 7 Şubat Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte ayrıca, savaşın sona ermesini görüşmek üzere muhtemelen önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile bir araya geleceğini açıkladı.

Rusya'nın, Ukrayna'yı topyekun işgaliyle başlayan savaş, 24 Şubat'ta üçüncü yıl dönümünü kutlayacak. Çatışmalar sırasında büyük çoğunluğu Ukraynalı olmak üzere binlerce insan hayatını kaybetti.