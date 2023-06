Trump, Wagner'in Rus yönetimine isyanı hakkında açıklama yaptı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ilgili, " Rusya'da büyük bir karmaşa var ancak ne arzu ettiğinize dikkat edin." dedi.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Rusya'daki gelişmeleri büyük bir karmaşa olarak nitelendiren Trump, "Ancak ne arzu ettiğinize dikkat edin." ifadesini kullandı.

Trump, "Sıradaki çok daha kötü olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

2024 seçimleri için kampanyasını başlatan Trump, yeniden seçilmesi halinde " Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde çözeceğini" iddia etmişti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.