Seferihisar'da Yangın: 345 Hane Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Seferihisar'da Yangın: 345 Hane Tahliye Edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Seferihisar\'da Yangın: 345 Hane Tahliye Edildi
30.06.2025 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Seferihisar\'da Yangın: 345 Hane Tahliye Edildi
Haber Videosu

Doğankent Sitesi'ndeki yangında birçok ev zarar gördü, site sakinleri tahliye edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi.

ÇOK SAYIDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yanan evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Site sakinleri, havanın aydınlanmasıyla bölgeye gelerek evlerini kontrol etmeye başladı.

Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü

"KURTARMAYA ÇALIŞTILAR AMA MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Görkem Yarıcı, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı. O anlarda sitede elektrik ve suyun olmadığını belirten Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu." dedi.

Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Efe Can Özdemir ise sitede babası ve amcasının oturduğunu söyledi. Yangın sırasında kendisinin sitede bulunmadığını ifade eden Özdemir, "Evde bir tek babam vardı. O da zaten tahliye edilerek kurtuldu. Anlatması çok zor anlar yaşadılar, herkes evlerinden oldu. 2009 yılında da yangın çıkmıştı, o siteye gelmemişti. Daha küçük çaplıydı. Allah kimseye yaşatmasın. Bizim eve yangında bir şey olmamış. Babam ve annem evlerine geri döndüler." şeklinde konuştu.

Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü

YANGINDAN ZARAR GÖREN SİTE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muharrem Yarıcı da tüm gece itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştığını kaydetti. Öte yandan yangından zarar gören Doğankent Sitesi havadan görüntülendi.

Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Seferihisar, Doğankent, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Yangın: 345 Hane Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Yeni evlendiği eşine “Bana içki içirmiyorsun, geber“ dedi, 6’ncı kattan attı Yeni evlendiği eşine "Bana içki içirmiyorsun, geber" dedi, 6'ncı kattan attı
Park halindeki kamyona arkadan çarptı 4 kişi feci şekilde can verdi Park halindeki kamyona arkadan çarptı! 4 kişi feci şekilde can verdi
Annenin “Bu çocuk bizi öldürecek“ mesajından 1 saat sonrası korkunç Annenin "Bu çocuk bizi öldürecek" mesajından 1 saat sonrası korkunç
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Çantada ölü bulunan bebeğin failleri 20 yıl sonra yakalandı Çantada ölü bulunan bebeğin failleri 20 yıl sonra yakalandı
Tatko Lastik CEO’su Vedat Özçelik’ten başarı hikayesi: 15 yılda sıfırdan zirveye Tatko Lastik CEO'su Vedat Özçelik'ten başarı hikayesi: 15 yılda sıfırdan zirveye
İsrail ordusundan sürgün haritası Gazze’deki mahalleleri tek tek işaretlediler İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
Yavaş’tan “Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem“ dediği iddiasına yalanlama Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama
Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti

08:09
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
08:01
CHP’nin kurultay davası bugün 4 senaryo ortaya çıkıyor
CHP'nin kurultay davası bugün! 4 senaryo ortaya çıkıyor
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
07:07
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
17:25
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
17:22
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
17:08
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
15:48
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
15:42
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
15:27
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
15:13
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
15:09
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı
Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
14:34
Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti
Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 09:43:30. #7.12#
SON DAKİKA: Seferihisar'da Yangın: 345 Hane Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.