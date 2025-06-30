Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında ekonomiden politika ve diplomasiye kadar çok sayıda konu başlığı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde geçen hafta 7. yılı geride bıraktık. Salgından savaşlara kadar son 7 yıldaki birçok imtihanı alnının akı ile verdi. Hızlı etkin karar alma mekanizmalarıyla siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin karşılaştığı sınamaları yönetmesini kolaylaştırıyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz seçimini bir kez daha ortaya koydu. Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin tartışmaya açtığı eski sistem, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış bir hatıradır.

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