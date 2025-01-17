Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Tişrin Barajı çevresinde bulunan terör örgütü PKK/ YPG'li teröristlere ait araçları vurdu. SİHA'ların hedef aldığı araçlar alevler içinde kalırken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan terör örgütü PKK/PYD/YPGelebaşı Salih Müslim, Tişrin Barajı'nda şimdiye kadar fazla sayıda kayıpları olduğunu, bu kayıpların Türkiye'nin SİHA saldırıları sonucunda olduğunu söyledi. Terör örgütü ise sivillerin öldürüldüğüne yönelik propagandasından vazgeçmiş değil.
27 Kasım'da başlayan Beşar Esad'a karşı yürüyüş 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrol altına alınmasıyla sona ermişti. Halep, Hama, Humus ve Şam'a yapılan yürüşüş sırasında ülke terör unsurlarından da temizlenmişti. Bu çerçevede Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor gibi kritik sahalar Suriye Milli Ordusu tarafından terörden arındırıldı. Şimdi sırada Ayne el-Arab, Rakka, Haseke ve Kamışlı gibi noktalar var.
Yerel halkın terör örgütü PKK/YPG'ye tepkisi de devam ediyor. Gücünü devrik Esed rejiminden, ABD'den, Rusya'dan ve İran'dan alan teröristler yerel halk tarafından istenmiyor. Geçtiğimiz hafta Rakka'da halk ayaklanmış ve kent merkezinde toplanarak taşlı saldırıyla terör örgütünü protesto etmişti.
Örgütün kentten çıkmasını isteyen halk üzerine PKK/YPG'li teröristler ateş açmıştı. Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti. Benzer bir olay Haseke'de de yaşandı. Haseke'de kendilerini protesto eden teröristler halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açmış birçok sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuştu.
Son Dakika › Dünya › TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var - Son Dakika
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