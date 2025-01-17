TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var - Son Dakika
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Dünya

TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

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TSK, Suriye'deki Tişrin Barajı çevresindeki terör unsurlarına yönelik hava harekatları düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'ye ait araçlar Türk SİHA'ları tarafından tam isabetle vurulurken terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşı Salih Müslim operasyonlara isyan ederek çok ağır kayıplar verdiklerini açıkladı.

17.01.2025 08:22  Güncelleme: 08:42
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Tişrin Barajı çevresinde bulunan terör örgütü PKK/ YPG'li teröristlere ait araçları vurdu. SİHA'ların hedef aldığı araçlar alevler içinde kalırken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KARA PROPAGANDA SÜRÜYOR

Öte yandan terör örgütü PKK/PYD/YPGelebaşı Salih Müslim, Tişrin Barajı'nda şimdiye kadar fazla sayıda kayıpları olduğunu, bu kayıpların Türkiye'nin SİHA saldırıları sonucunda olduğunu söyledi. Terör örgütü ise sivillerin öldürüldüğüne yönelik propagandasından vazgeçmiş değil.

TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

27 Kasım'da başlayan Beşar Esad'a karşı yürüyüş 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrol altına alınmasıyla sona ermişti. Halep, Hama, Humus ve Şam'a yapılan yürüşüş sırasında ülke terör unsurlarından da temizlenmişti. Bu çerçevede Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor gibi kritik sahalar Suriye Milli Ordusu tarafından terörden arındırıldı. Şimdi sırada Ayne el-Arab, Rakka, Haseke ve Kamışlı gibi noktalar var.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Yerel halkın terör örgütü PKK/YPG'ye tepkisi de devam ediyor. Gücünü devrik Esed rejiminden, ABD'den, Rusya'dan ve İran'dan alan teröristler yerel halk tarafından istenmiyor. Geçtiğimiz hafta Rakka'da halk ayaklanmış ve kent merkezinde toplanarak taşlı saldırıyla terör örgütünü protesto etmişti.

Örgütün kentten çıkmasını isteyen halk üzerine PKK/YPG'li teröristler ateş açmıştı. Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti. Benzer bir olay Haseke'de de yaşandı. Haseke'de kendilerini protesto eden teröristler halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açmış birçok sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuştu.

TSK\'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim\'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

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Son Dakika Dünya TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Apple User:
    hainleri sağ bırakmayan Türk devletini tebrik ederim, 302 52 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Dur oğlum daha işin başındayız oyun bozanlık yapma daha oyun başlamadan mızıkçılık yapıyorsun salya sümük ağlıyorsun bunu bir sille olarak kabul et bunun daha şamarı var tokatı var daha neleri var neleri. 329 14 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Vatana ihanet edenler sınırdışı edilmeli . Mal varlığına el konulmalı . Vatandaşlıktan çıkarılmalı . 299 43 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    HİÇ DİKKAT ETTİNİZM TÜRKİYENİN ÖLDÜRDÜĞÜ TERÖRİSTLERDEN SONRA NE TALAT TAN NEDE AHMET YULMAZ DAN SES SOLUK ÇIKMIYOR 314 15 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Ne oldu Salih müslïm hani raks ediyordun 259 33 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar. 83 101 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    ALLAH SAYILARINI ARTIRSIN 166 13 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ahmet yılmazın bacısı da vurulmuş 112 16 Yanıtla
  • Arcelik Grundig:
    siviller vurulmuş gibi,bizim israilden ne farkimiz kaldi??? 20 100 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    kırmızı halıların açıldığı günleri unutun A haber 50 42 Yanıtla
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