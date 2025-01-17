TSK\'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim\'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Dünya

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Tişrin Barajı çevresinde bulunan terör örgütü PKK/ YPG'li teröristlere ait araçları vurdu. SİHA'ların hedef aldığı araçlar alevler içinde kalırken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KARA PROPAGANDA SÜRÜYOR

Öte yandan terör örgütü PKK/PYD/YPGelebaşı Salih Müslim, Tişrin Barajı'nda şimdiye kadar fazla sayıda kayıpları olduğunu, bu kayıpların Türkiye'nin SİHA saldırıları sonucunda olduğunu söyledi. Terör örgütü ise sivillerin öldürüldüğüne yönelik propagandasından vazgeçmiş değil.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

27 Kasım'da başlayan Beşar Esad'a karşı yürüyüş 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrol altına alınmasıyla sona ermişti. Halep, Hama, Humus ve Şam'a yapılan yürüşüş sırasında ülke terör unsurlarından da temizlenmişti. Bu çerçevede Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor gibi kritik sahalar Suriye Milli Ordusu tarafından terörden arındırıldı. Şimdi sırada Ayne el-Arab, Rakka, Haseke ve Kamışlı gibi noktalar var.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Yerel halkın terör örgütü PKK/YPG'ye tepkisi de devam ediyor. Gücünü devrik Esed rejiminden, ABD'den, Rusya'dan ve İran'dan alan teröristler yerel halk tarafından istenmiyor. Geçtiğimiz hafta Rakka'da halk ayaklanmış ve kent merkezinde toplanarak taşlı saldırıyla terör örgütünü protesto etmişti.

Örgütün kentten çıkmasını isteyen halk üzerine PKK/YPG'li teröristler ateş açmıştı. Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti. Benzer bir olay Haseke'de de yaşandı. Haseke'de kendilerini protesto eden teröristler halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açmış birçok sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuştu.