 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu

Panama bandıralı dökme yük gemisi Tuna Nehri'nde mayına çarptıktan sonra karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gemide görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarını iyi olduğu bildirildi.

Tuna Nehri\'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
28.12.2023 - 17:14,  Güncelleme: 17:26
Abone Ol

Panama bandıralı dökme yük gemisi Tuna Nehri'nde mayına çarpıp karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre gemide görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MAYINA ÇARPAN GEMİDEKİ 4 TÜRK DENİZCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tuna Nehri'nde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Tuna Nehri'nde yük gemisi mayına çarptı: 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi

UKRAYNA BİRİMLERİNDEN MAYINA ÇARPAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı, tahıl yüklemek üzere Tuna Nehri'ndeki bir limana giden Panama bayraklı dökme yük gemisinin Karadeniz'de Rusya tarafından yerleştirilen mayına çarptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, mayına çarpan geminin kontrolünü kaybettiği ve üst güvertede yangın çıktığı ifade edildi. Dün meydana gelen olayda kaptan ve Mısır vatandaşı bir denizcinin yaralandığını açıklayan Odesa Bölge Savcılığı, denizcinin İzmail şehrinde hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Tuna Nehri'nde yük gemisi mayına çarptı: 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi

Rusya, temmuz ayında Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Tuna Nehri çevresi ve Karadeniz'in batısındaki Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını arttırmıştı.

Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Denizcilik, Tuna Nehri, Ukrayna, Panama, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu - Son Dakika


17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43
10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak

Son Dakika
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 18:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement