Tunus'un Safaks ili açıklarında bir tekne battı: 11 ölü, 44 kayıp - Son Dakika
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Tunus'un Safaks ili açıklarında bir tekne battı: 11 ölü, 44 kayıp

07.08.2023 19:31

Tunus'un Safaks ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi ise kayboldu. Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü, olayda 11 cesede ulaşıldığını ve 44 göçmenle iletişimin kesildiğini belirtti. Tunus İçişleri Bakanı ise bu yılın başından itibaren ülkenin kıyılarında 901 cesedin çıkarıldığını açıkladı. Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a gelmektedir.

Tunus'un Safaks ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Masmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safaks iline bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını söyledi.

Masmudi, olayda ölen 11 kişinin cesedine ulaşıldığını, batan teknede bulunan 44 göçmenle iletişimin koptuğunu belirtti.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, 2 Ağustos'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, bu yılın başından 20 Temmuz'a kadar ülkesinin kıyılarında 901 cesedin çıkarıldığını kaydetmişti.

Faki, ölenlerden 36'sının Tunuslu, 267'sinin yabancı olduğunu ve geri kalanının kimliğinin tespit edilemediğini söylemişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Tunus'un Safaks ili açıklarında bir tekne battı: 11 ölü, 44 kayıp - Son Dakika


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