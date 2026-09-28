Turistlerin yüreği ağzına geldi! Bir tonluk hayvan arabayı parçalıyordu

Namibya’daki Etosha Ulusal Parkı’nda safari yapan turistler, siyah gergedanın saldırısına uğradı. Yol üzerinde duran araca hızla yönelen gergedan, boynuzlarıyla araca defalarca vurdu. Aracın bir parçası yerinden koparken, araçtaki turistler saldırıdan yara almadan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

ARACA DEFALARCA VURDU

Olay, Namibya’nın kuzeyindeki Etosha Ulusal Parkı’nda gerçekleşti. Kendi araçlarıyla safari yapan turistler, yolda ilerledikleri sırada bir siyah gergedanla karşılaştı.

Gergedan bir anda beyaz SUV’nin üzerine doğru koşarak aracın sol yanına saldırdı. Boynuzlarıyla araca defalarca vuran hayvan, aracın kaporta bölümünde ciddi hasara yol açtı. Saldırının şiddetiyle aracın bir parçası da yerinden koptu.

Çevrede bulunan diğer safari araçlarının ise gergedanın saldırısını gördükten sonra durduğu ve olay yerinden uzak durduğu görüldü.

TURİSTLER KAÇMAYA ÇALIŞTI

Gergedanın saldırısının devam etmesi üzerine SUV’nin sürücüsü aracı hareket ettirerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Gergedan bir süre aracı takip etti ancak daha sonra saldırıyı sonlandırdı.

Olay sırasında araçta bulunan turistlerin tamamının yara almadan kurtulduğu, ancak SUV’nin ciddi şekilde hasar gördüğü açıklandı.

“UYARI İŞARETLERİNİ FARK ETMEMİŞ OLABİLİRLER”

Saldırı anlarını görüntüleyen yaban hayatı tur rehberi Ebot Enow Ebot Agbor Ndip, gergedanın davranışlarının saldırı öncesinde olağandışı göründüğünü söyledi.

Ndip, Storyful’a yaptığı açıklamada hayvanın “yönünü şaşırmış” gibi göründüğünü ve yaban hayatı yetkilileri tarafından kısa süre önce serbest bırakılmış olabileceğini belirtti. Ayrıca araçtaki kişilerin gergedanın saldırı öncesindeki uyarı işaretlerini fark etmemiş olabileceğini ifade etti.

YETKİLİLERDEN SAFARİ UYARISI

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı da olayı doğruladı. Bakanlık, araçtaki herkesin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak aracın zarar gördüğünü açıkladı.

Yetkililer, milli parklarda yaban hayvanlarının davranışlarının öngörülemeyebileceğine dikkat çekerek turistlere dikkatli olmaları ve mümkün olduğunda deneyimli rehberlerle safari yapmaları çağrısında bulundu.

Görüntülerde siyah gergedanın araca doğru koşarak boynuzlarıyla saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.