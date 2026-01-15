Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde - Son Dakika
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk Akıncı TİHA\'lar Halep\'in Deyr Hafir kentinde
15.01.2026 19:37
Suriye ordusu ile YPG terör örgütü arasındaki gerilim devam ederken, Türk Akıncı TİHA'lar YPG'nin sivillerin tahliyesine engel olduğu Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kenti üzerinde uçuş yaparken görüntülendi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG bünyesindeki grupların, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kenti yakınlarında oluşturulan insani koridordan sivillerin geçişini engellediğini bildirdi.

TÜRK AKINCI TİHA'LAR, DEYR HAFİR'DE

Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki gerilim devam ediyor. Suriye ordusunun, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için devreye soktuğu insani koridor, bu sabah açıldı.

Sivillerin tahliyesine YPG terör örgütü engel olmaya çalışırken, bölgede dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Türk Akıncı TİHA'lar Deyr Hafir kenti üzerinde uçuş yaparken görüntülendi.

YPG, SİVİL TAHLİYELERİ ENGELLİYOR

Öte yandanSuriye Ordusu Harekat Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ile bağlantılı ve YPG/SDG çatısı altında faaliyet gösteren silahlı grupların, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesini amaçlayan insani geçiş noktasını kapattığını duyurdu.

Açıklamada, sivillerin güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla insani koridorun süresinin bir gün daha uzatıldığı, koridorun cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında açık olacağı belirtildi. Suriye ordusu, "sivillerin geçişini engelleyen veya koridoru sabote etmeye yönelik her türlü noktanın, duruma uygun şekilde hedef alınacağını" vurguladı.

Yetkililer, bölgenin güvenliğinin sağlanması için tüm saha hazırlıklarının tamamlandığını kaydederken, sivillere de terör örgütü YPG/SDG'ye ait noktalardan derhal uzak durmaları çağrısında bulundu.

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde çatışmalar ve güvenlik gerilimleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yer alan sivillerin tahliyesi için Suriye ordusu bölgede insani koridor açma kararı almıştı.

Suriye, Güncel, Dünya, Terör, TİHA, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • murat salih başçı murat salih başçı:
    Suriye ve Türkiye golanı İsrail'e peşkeş çektikleri için Suriye'nin sınırlı bir kısmında uçuş izni alabildiler. 32 64 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    1967'de Suriye Golan tepelerini İsrail'e kaybetti. 59 yıl önce işgal edilen yeri Türkiye nasıl peşkeş çekmiş? Irak, Suriye ve Mısır ARAP BİRLİĞİ olarak İsrail'e saldırdı ve Mısır ile Suriye toprak kaybetti. 0 0
  • Ahmetcan4406. Ahmetcan4406.:
    Türk savunma sanayii teknoloji alanında tüm yurtta çalışan neferkerimizi tebrik ediyor teşekkür ediyor rabbim türk milletine baş egdirtmesin ...baş alıp zalimin mazluma ilaç ola 71 5 Yanıtla
  • Tekin Karakoç Tekin Karakoç:
    Golan tepelerinide unutmayın, orayada uğrayın bi zahmet 15 3 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Golan tepelerinde ne işimiz var? 1967'de İsrail işgal etti ve şimdi İsrail toprağı orası. 0 0
  • Abdullah Söylemez Abdullah Söylemez:
    Anlaştılar gol tepelerine İsrail bayrağı dalgalanıyor 2 14 Yanıtla
