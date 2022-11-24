Türkiye'nin olası kara harekatına ilişkin Rus tarafından açıklama: Yapmamaları için ikna etmeye çalışıyoruz

Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır" ifadeleri ile kara harekatının sinyalini vermişti.

"EN UYGUN ZAMANDA KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"

En uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepisine binileceği vurgulayan Erdoğan, " Hatay'dan Hakkâri'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkânı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekâtlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk, kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynel Arab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ise konuya ilişkin, " Türkiye'den kara operasyonunun yapılmayacağına dair güvence almadık. Ancak yine de bu operasyonları yapmaktan kaçınma ihtimallerinin olduğu görülüyor. Biz yapmamaları için ikna etmeye çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

254 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamalarını yapmıştı.