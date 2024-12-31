Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye yeni bir döneme hazırlanırken geçici hükümetin atamaları sürüyor. Ahmet eş- Şara yönetimindeki Suriye Geçici Hükümeti, bakanlık görevlerine dikkat çeken isimleri atarken, komuta kademesini de belirlemeye başladı.

7 SURİYE KÖKENLİ OLMAYAN İSİM

Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanlığı, HTŞ lideri Ahmed eş - Şara'nın onayıyla bazı silahlı grup komutanlarının askeri rütbelerini yükseltti. Yeni terfi listesinde, general ve albay rütbelerine yükselen 7 Suriye kökenli olmayan isim dikkat çekti. Başkomutan sıfatıyla Ahmet eş-Şara tarafından yayımlanan kararname ile 49 kişilik yeni atama listesi oluşturulurken, kararın Mart ayına kadar geçerli olacağı duyuruldu. Atanan isimler arasında, HTŞ bünyesindeki silahlı gruplardan gelen Türkiye, Arnavut, Türkmenistanlı, Doğu Türkistanlı, Ürdünlü, Faslı ve Mısırlı komutanlar bulunuyor.

TÜRK VATANDAŞI TUĞGENERAL OLARAK ATANDI

Muhtar Türki olarak bilinen Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, yeni Suriye Ordusuna Tuğgeneral olarak atandı. Suriye vatandaşlığına geçtikten sonra yayınlanan ilk kararnameyle tuğgeneral rütbesine atanan Ömer Muhammed Çiftçi, Nusra Cephesi döneminden bu yana Ahmet eş-Şara'nın yanında yer alıyor. Kararnameye göre, Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Abdulrahman Hüseyin Hatib, tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Ebu Hüseyin Ürdüni olarak bilinen Hatib, Ürdün Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, 2013 yılından bu yana Suriye'de bulunuyor. HTŞ lideri Ahmet eş- Şara'ya yakınlığıyla bilinen Hatib, silahlı gruplar arasındaki anlaşmazlıkları denetlemekle görevli. Şu anda HTŞ'nin askerî konseyi içinde yer alıyor.

Diğer terfi alan isimler ise şöyle sıralandı:

Abdulaziz Davut Hudaberdi (Ebu Muhammed Türkistani): Türkistanlı, tuğgeneral olarak atandı.

Abdul Semriz Bişari: Arnavut vatandaşı, albay olarak atandı.

Mevlan Tirsun Abdulsamet: Tacik vatandaşı, albay rütbesine terfi etti.

Ala Muhammed Abdulbaki: Mısırlı, albay olarak görevlendirildi.

İbniyan Ahmed Hariri: Ürdün vatandaşı, albay rütbesine yükseltildi.

ORDUNUN İLK HEDEFİ İSRAİL'İ DEFETMEK

Öte yandan yeni ordu teşkili; ordu, kolordu, tümen ve tugay askerî sistematiği ile yapılandırılıyor. Her tugay 1.200 kişi, tümen ise 10.000 mevcuttan oluşacak. Yeni orduda özellikle güney cephesi ve bu hatta konuşlanacak birlikler büyük önem taşıyacak. İsrail işgal tehdidine karşı asker konuşlanmasına ek gelişmiş radar sistemleri, uçaksavar bataryaları ve güçlü eğitimli-donanımlı kara gücü konuşlandırılacak.