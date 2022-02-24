Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı

24.02.2022 11:24
Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı

Rus lider Putin, askerlerini Ukrayna'ya sokmadan hemen önce, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Türkiye'yi de ilgilendiren bir açıklama geldi. Büyükelçi, yaptığı açıklamada Moskova'nın Karadeniz üzerinden gemileriyle saldırması durumunda Türkiye'den saldıran devlete karşı boğazları (İstanbul ve Çanakkale) kapatma ihtimalini değerlendirmesini isteyeceklerini söyledi. Peki boğazlar hangi durumda gemi trafiğine kapatılabilir?

1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrole sahip ve bu sözleşme, Ankara'ya savaş gemilerinin geçişlerini düzenleme ve tehdit oluşması halinde boğazları kapatma yetkisi veriyor.

"RUSYA'YA KARŞI ZOR BİR KARAR"

Independent Türkçe'ye konuşan Emekli Büyükelçi Yalım Eralp, Möntrö Anlaşması'nın Türkiye'ye kendini tehdit altında gördüğü takdirde boğazları kapatma hakkını verdiğini belirterek, "Türkiye kendi savaşmadığı ancak üçüncü ülkelerin savaşında da kendisini tehdit altında gördüğü takdirde boğazları kapatabilir. Böyle bir karar alınabilir ama Rusya'ya karşı zor bir karar" dedi.

"ŞU ANDA GEREK YOK"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney de anlaşmanın, Türk boğazlarındaki egemenliği Türkiye'ye bıraktığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, barışı sağlama adına gerekli tedbirleri alarak savaşan tarafların gemileri için boğazları kapatabilir.Möntrö'ye göre böyle bir hakkı var. Ancak şu an yaşanan sorun geniş çaplı bir savaştan ziyade daha çok Ukrayna doğusunda küçük çatışmalar şeklinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bu aşamada herhangi bir açıklama yapmasını gerektirecek durum yok."

"UKRAYNA'YA YÖNELİK TEHDİT TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRMEZ"

Emekli Deniz Albay Türker Ertürk de Türkiye'nin kendini yakın bir tehdit altında hissetmesi halinde boğazları kapatma hakkının olduğunu belirtti ancak şu iddiada bulundu:

"ABD ve Ukrayna, Türkiye'ye Montrö'yü deldirmeye çalışıyorlar. Böyle bir kararı almak çok zorlama ve ihanet olur. Çünkü Türkiye açısından böyle bir tehdit yok. Ukrayna'ya yönelik tehdidi Türkiye'ye yönelik değerlendiremezsin."

"RUSYA'NIN KARADENİZ'E KIYISI VAR, KOLAY DEĞİL"

Eski İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Müdürü Tuncay Çehreli, Möntrö'nün 19. maddesinin Türkiye'ye bir savaş halinde savaşan tarafların gemilerine boğazları kapatma hakkı verdiğini hatırlattı ancak devamında şunu da ekledi:

"Boğazları Rus savaş gemilerine kapatma kararı Ankara'daki karar vericiler için çok zor bir karar olur."

YORUMLAR
500
8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı Ukrayna'daki Türk vatandaşı, sığınağa indikleri anı böyle kaydetti: Vaziyet kötü, sonumuz hayrolsun Ukrayna'daki Türk vatandaşı, sığınağa indikleri anı böyle kaydetti: Vaziyet kötü, sonumuz hayrolsun

Montrö Sözleşmesi, Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:32:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement