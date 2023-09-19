Türkiye'de BAL Ligi'nde 7 sezon oynayan isim, Jorge Jesus'un başını derde soktu - Son Dakika

Türkiye'de BAL Ligi'nde 7 sezon oynayan isim, Jorge Jesus'un başını derde soktu

Son Güncelleme: 19.09.2023 14:20

Özbekistan ekibi Navbahor Namangan, Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Al Hilal'le 1-1 berabere kaldı. Navbahor'u öne geçiren golü atarak Jorge Jesus'un başını derde sokan ve Portekizli hoca için istifa kampanyası başlatılmasına sebep olan Gürcü golcü Toma Tabatadze'nin ülkemizde 7 sezon boyunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ettiği ortaya çıktı.

AFC Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başladı. AFC Şampiyonlar Ligi D Grubu birinci hafta mücadelesinde Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Özbekistan temsilcisi Navbahor Namanga ile karşı karşıya geldi.

AL HİLAL'DEN TATSIZ BAŞLANGIÇ

King Fahd International Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Navbahor Namangan, 52. dakikada Toma Tabatadze'nin golüyle deplasmanda öne geçti. Al Hilal ise 90+10. dakikada Ali Al Bulayhi'nin attığı golle sahadan son anda beraberlikle ayrılabildi. Bu sonuçla birlikte her iki takımda Asya Şampiyonlar Lig'i gruplarına 1 puanla başladı. Al Hilal, grubun ikinci maçında deplasmanda Nassaji Maz ile karşılaşacak. Navbahor Namanga'n sahasında Mumbai'yi ağırlayacak.

MEYMAR TARİHE GEÇTİ

Al Hilal forması giyen dünyaca ünlü yıldız Neymar, ilk olarak ligde 6-1 kazanılan Al Riyadh maçında sonradan oyuna girerek son 27 dakika forma giymişti. Navbahor Namangan maçında ilk kez 11'de başlayan Brezilyalı yıldız, büyük hayalkırıklığı yarattı. Neymar, Navbahor Namangan karşısında 32 top kaybıyla oynadı. Bu rakam, 1-1 sona eren resmi bir futbol müsabakasında herhangi bir futbolcu tarafından kaybedilen en fazla top sayısı olarak tarihe geçti.

JESUS İÇİN "İSTİFA" ÇANLARI ÇALIYOR

Al Hilal'in, Özbekistan ekibi Navbahor ile Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kalması sonrası taraftarlar, sosyal medyada Jorge Jesus'u istifaya davet etti. Sosyal medyada, Portekizli teknik adamın görevinden ayrılmasına yönelik etiket kampanyası başlatıldı.

Türkiye'de BAL Ligi'nde 7 sezon oynayan isim, Jorge Jesus'un başını derde soktu

"35 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Karşılaşma sonrasınad açıklamalarda bulunan Jorge Jesus: "35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Hayatımda Navbahor kadar zaman geçiren bir takım görmedim. Dolayısıyla sahadaki oyunun adı futbol değildi. Futbol konuşmaya da gerek görmüyorum." dedi.

Türkiye'de BAL Ligi'nde 7 sezon oynayan isim, Jorge Jesus'un başını derde soktu

TÜRKİYE'DE 7 SEZON OYNAMIŞ

Navbahor Namangan'ın golünü atan Toma Tabatadze'nin ülkemizde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ettiği ortaya çıktı. 2013-14 sezonunda Niğde Belediyespor forması giyerek Türkiye'ye adımını atan 31 yaşındaki Gürcü forvet Tabatadze, bir sonraki sezonu Bartınspor ve Karaderespor'da geçirdi. 2015-16 sezonunda Afyonspor'a transfer olan Tabatadze, 2016-17'de Eskişehir Kurtuluşspor, 2017-18'de Serik Belediyespor, 2018-19'da Somaspor ve 2019-20 sezonunda da Mağusa TGSK takımlarının formasını giydi.

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Son Dakika Dünya Türkiye'de BAL Ligi'nde 7 sezon oynayan isim, Jorge Jesus'un başını derde soktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de BAL Ligi'nde 7 sezon oynayan isim, Jorge Jesus'un başını derde soktu - Son Dakika
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