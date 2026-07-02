Türkiye-Hollanda Ekonomi İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Hollanda Ekonomi İş Birliği Gelişiyor

Türkiye-Hollanda Ekonomi İş Birliği Gelişiyor
02.07.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Lahey'de Hollanda ile ticaret ve yatırımları artırma konularını görüştü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Hollanda Krallığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile Lahey'de bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle bugün Lahey'de, Hollanda Krallığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Sjoerd Sjoerdsma ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, JETCO Toplantısı öncesinde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündemindeki konuları ayrıntılı şekilde ele aldık. Ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, yenilenebilir enerji, ulaştırma ve lojistik gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak fırsatları değerlendirdik. İş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ekonomik entegrasyon sürecimiz açısından önem taşıyan konularda görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Avrupa'daki en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından olan Hollanda ile karşılıklı güvene dayanan güçlü ekonomik ilişkileri daha da derinleştirme yönündeki ortak iradelerini teyit ettiklerini bildirdi. Bolat, "Bu çerçevede, JETCO Toplantısı ile Türk ve Hollandalı iş dünyasını bir araya getirecek Yuvarlak Masa Toplantısı ve İş Forumu'nun, yeni iş birliği ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı hususunda mutabık kaldık. Türkiye ve Hollanda arasındaki ekonomik ortaklığı daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

BAKAN BOLAT, TÜRKİYE-HOLLANDA 6'NCI DÖNEM JETCO TOPLANTISI'NA KATILDI

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem JETCO Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini aktardı. Bolat, "Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem JETCO Toplantısı'nı bugün Lahey'de başarıyla gerçekleştirdik. Hollanda Krallığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Sjoerd Sjoerdsma ile eş başkanlığını yürüttüğümüz toplantıda, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirledik. JETCO kapsamında; ikili ticaret ve yatırımların artırılması, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, KOBİ'ler arası iş birliği, enerji, tarım ve su yönetimi, ulaştırma, finansal iş birliği ve döngüsel ekonomi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları kapsamlı şekilde ele aldık. Ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB gündemindeki önemli başlıklara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Toplantımız vesilesiyle Sayın Sjoerdsma ile Türkiye ve Hollanda arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın karşılıklı fayda anlayışı temelinde daha da derinleştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarıyla zenginleştirilmesi yönündeki ortak irademizi teyit ettik" değerlendirmesini yaptı.

2015 yılında 6,3 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye-Hollanda ticaret hacminin, 2025 yılı itibarıyla iki katını aşarak 13,3 milyar dolara ulaşmasının ilişkilerin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, "Hollanda'nın 39,2 milyar dolarlık yatırım stoku ile ülkemizdeki en büyük yatırımcı konumunu sürdürmesi ve Türk yatırımlarının Hollanda'da 24,3 milyar dolara ulaşması ise iş dünyalarımız arasındaki karşılıklı güvenin ve güçlü ekonomik entegrasyonun en somut göstergelerindendir. İmzaladığımız 6'ncı Dönem JETCO Protokolü ile ortaya koyduğumuz ortak vizyonun; ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında yeni fırsatların önünü açacağına, Türk ve Hollandalı şirketler arasında daha güçlü ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağına ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hollanda, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Lahey, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Hollanda Ekonomi İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Mbaye Diagne Amedspor’u karıştırdı Mbaye Diagne Amedspor'u karıştırdı

12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
12:13
MSB’den Bahçeli’nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
MSB'den Bahçeli'nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
11:58
Meclis’te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
11:54
Tartışma yaratan atama Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:40:46. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Hollanda Ekonomi İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.