Türkiye-Hollanda Ekonomi İş Birliği Gelişiyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Hollanda Krallığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile Lahey'de bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle bugün Lahey'de, Hollanda Krallığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Sjoerd Sjoerdsma ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, JETCO Toplantısı öncesinde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündemindeki konuları ayrıntılı şekilde ele aldık. Ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, yenilenebilir enerji, ulaştırma ve lojistik gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak fırsatları değerlendirdik. İş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ekonomik entegrasyon sürecimiz açısından önem taşıyan konularda görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Avrupa'daki en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından olan Hollanda ile karşılıklı güvene dayanan güçlü ekonomik ilişkileri daha da derinleştirme yönündeki ortak iradelerini teyit ettiklerini bildirdi. Bolat, "Bu çerçevede, JETCO Toplantısı ile Türk ve Hollandalı iş dünyasını bir araya getirecek Yuvarlak Masa Toplantısı ve İş Forumu'nun, yeni iş birliği ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı hususunda mutabık kaldık. Türkiye ve Hollanda arasındaki ekonomik ortaklığı daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

BAKAN BOLAT, TÜRKİYE-HOLLANDA 6'NCI DÖNEM JETCO TOPLANTISI'NA KATILDI

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem JETCO Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini aktardı. Bolat, "Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem JETCO Toplantısı'nı bugün Lahey'de başarıyla gerçekleştirdik. Hollanda Krallığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Sjoerd Sjoerdsma ile eş başkanlığını yürüttüğümüz toplantıda, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirledik. JETCO kapsamında; ikili ticaret ve yatırımların artırılması, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, KOBİ'ler arası iş birliği, enerji, tarım ve su yönetimi, ulaştırma, finansal iş birliği ve döngüsel ekonomi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları kapsamlı şekilde ele aldık. Ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB gündemindeki önemli başlıklara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Toplantımız vesilesiyle Sayın Sjoerdsma ile Türkiye ve Hollanda arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın karşılıklı fayda anlayışı temelinde daha da derinleştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarıyla zenginleştirilmesi yönündeki ortak irademizi teyit ettik" değerlendirmesini yaptı.

2015 yılında 6,3 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye-Hollanda ticaret hacminin, 2025 yılı itibarıyla iki katını aşarak 13,3 milyar dolara ulaşmasının ilişkilerin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, "Hollanda'nın 39,2 milyar dolarlık yatırım stoku ile ülkemizdeki en büyük yatırımcı konumunu sürdürmesi ve Türk yatırımlarının Hollanda'da 24,3 milyar dolara ulaşması ise iş dünyalarımız arasındaki karşılıklı güvenin ve güçlü ekonomik entegrasyonun en somut göstergelerindendir. İmzaladığımız 6'ncı Dönem JETCO Protokolü ile ortaya koyduğumuz ortak vizyonun; ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında yeni fırsatların önünü açacağına, Türk ve Hollandalı şirketler arasında daha güçlü ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağına ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.