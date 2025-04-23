Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı - Son Dakika
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Dünya

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı

Türkiye için sürpriz \'S-400\' iddiası! ABD\'li meclis üyeleri mektup yazdı

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini Suriye'ye konuşlandıracağı iddiası, ABD Kongresi'nde endişeye yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazan iki Kongre üyesi, bu adımın İsrail'in askeri üstünlüğünü zedeleyebileceğini belirterek ''Suriye veya vekil güçler devralırsa, ABD etki kaybeder ve zaten yanıcı olan bir ortama yeni bir stratejik istikrarsızlık katmanı getirir'' dedi.

23.04.2025 08:18
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ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider, Türkiye'nin Suriye'ye S-400 hava savunma sistemi konuşlandıracağına yönelik iddialar sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazdı.

YUNANİSTAN ALARMA GEÇTİ

Yunanistan merkezli Kathimerini tarafından yapılan habere göre ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider, konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazdı.

Vekiller yazdıkları mektupta, böyle bir yeniden konuşlandırmanın tehlikeli bir tırmanışa işaret edeceği ve İsrail'in güvenliği, ABD yaptırımlarının uygulanmasının güvenilirliği ve ABD caydırıcılık duruşu için kapsamlı sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarda bulundu.

"İSRAİL İLE ÇATIŞMA RİSKİ GERÇEK OLUR"

Kathimerini'ye göre mektupta bu hareket ile Türkiye'nin "stratejik meydan okumasını ödüllendirirken müttefiklere ve rakiplere de rahatsız edici bir mesaj göndereceği" ifade edilmekte.

Bu kapsamda Vekiller mektuplarında, " Rusya'nın sistemlerinin çekilmesinin ardından Suriye topraklarına yeniden sokulması, operatörden bağımsız olarak, bölgesel hava savunma manzarasını kökten değiştirecektir. Suriye'nin batı koridoru boyunca konumlandırılırsa, İsrail'in İran varlıklarına veya Hizbullah tedarik rotalarına yönelik operasyonlarını ciddi şekilde kısıtlayabilir. Bu, İsrail'in bölgedeki operasyonel esnekliğini azaltacak ve ABD'nin uzun süredir korumak için çalıştığı niteliksel üstünlüğünün teknik temelini aşındıracaktır. Dahası, sistem operatörleri etrafındaki belirsizlik sadece ateşe körükle gitmektir. Türk personeli operasyonel kontrolü elinde tutarsa, İsrail güçleriyle doğrudan çatışma riski gerçek olur. Suriye veya vekil güçler devralırsa, ABD daha da fazla görünürlük ve etki kaybeder ve zaten yanıcı olan bir ortama yeni bir stratejik istikrarsızlık katmanı getirir." ifadelerine yer verdi.

"YAPTIRIMLAR S-400'LERİN KONUŞLANDIRILACAĞI KONUMLA İLGİLİ DEĞİL"

Mektubu kaleme alan Vekiller, CAATSA yaptırımları kapsamında Ankara'nın maruz kaldığı riskleri ele almak için S-400'ü Türkiye'den çıkarma fikrinin hem yasal hem de stratejik olarak hatalı olduğunu da savunuyorlar. Yani Vekiller, yaptırımların Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla tetiklendiğini yani sistemin konuşlandığı konumuyla alakası olmadığını belirtmekte.

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Son Dakika Dünya Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Haydar IŞIK:
    bu bir santranç oyunu ve herkes hamlesini yapıyor. kiminin elinde elinde fil, kiminin elinde vezir kaldı … ve kiminin elinde de piyon… fakat şahı devirecek bir piyon. 10 0 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Chp liler çok üzülmüştür. İsrail adına tabii.. 2 0 Yanıtla
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