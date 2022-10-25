Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan'a ABD'den övgü! Başbakan Miçotakis'e telefonda söylemiş - Son Dakika
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Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan'a ABD'den övgü! Başbakan Miçotakis'e telefonda söylemiş

25.10.2022 08:45

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha tırmanırken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü. Blinken'ın Yunanistan'ın kritik bir müttefik ve NATO partneri olmasına yönelik çabalarını takdir ettiğini söylediği belirtildi.

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında arabuluculuk çabalarında Türkiye öne çıkan aktörlerden biri olurken Ankara- Atina hattında yaşanan sürtüşmenin de etkisiyle Washington'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

BLINKEN İLE MİÇOTAKİS TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Son dönemde tansiyonun yükseldiği Türkiye ile Yunanistan ilişkileri uluslararası kamuoyunda gündemi meşgul ederken dün gece ABD ile Yunanistan arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis telefonla görüştü.

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken.

YUNANİSTAN'IN ÇABALARINI TAKDİR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Ukrayna'da devam eden savaştaki önemine vurgu yapıldığı kayıtlara geçti. Açıklamada, "Bakan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rusya'nın haksız ve sebepsiz savaşında Ukrayna'nın güvenliğine destek verilmesini konuştu. Bakan ayrıca Yunanistan'ın kritik bir müttefik ve NATO partneri olmasına yönelik çabaları da takdir ettiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

MİÇOTAKİS: BLINKEN İLE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK

Bu görüşmeden bir süre sonra Miçotakis de Twitter üzerinden, "Bugün Blinken ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. NATO müttefikleri olarak Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında yakın koordinasyonumuzu tartıştık ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele aldık" dedi.

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Son Dakika Dünya Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan'a ABD'den övgü! Başbakan Miçotakis'e telefonda söylemiş - Son Dakika


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