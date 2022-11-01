ABD'den sinirleri gerecek adım! Dedeağaç'a şimdi de 600 asker ve saldırı helikopteri konuşlandıracaklar - Son Dakika
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ABD'den sinirleri gerecek adım! Dedeağaç'a şimdi de 600 asker ve saldırı helikopteri konuşlandıracaklar

01.11.2022 08:56

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin tırmandığı son dönemde ABD, Dedeağaç (Evros) Limanı'nı cephaneliğe çevirdi. Teksas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı olan 1. Ordu Havacılık Tugayı'nı kasım ayı içerisinde Dedeağaç Limanı'na konuşlandırmayı hedefleyen ABD'nin bölgeye 600 de asker daha yollayacağı belirtildi.

Yunanistan ile ABD geçtiğimiz yıl yaptıkları 5 yıllık Savunma Anlaşması gereğince Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) Limanı'na yüzlerce zırhlı araç, tank ve binlerce askeri personel yerleştirilmişti.

KASIM AYINDA HELİKOPTERLERİ KONUŞLANDIRACAKLAR

Yunan medyasının duyurduğu habere göre, ABD'nin Teksas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı olan 1. Ordu Havacılık Tugayı'nın Kasım ayı içerisinde Dedeağaç Limanı'na konuşlandıracağı açıklandı.

ABD burnumuzun dibine cephane yığıyor! Dedeağaç'a şimdi de 600 asker ve saldırı helikopteri konuşlandıracaklar

TANK ATIŞ YARIŞMASI YAPACAK

Haberde ayrıca Türkiye sınırına yakın İskeçe ilinde Yunan ve Amerikan kara Kuvvetlerinin mürettebatları arasında Kayalar (Petrohori) köyündeki atış eğitim tatbikat alanında "Hellenic Tank Challenge" adı verilen tank mürettebatı yarışması yapılacağı belirtildi.

DEDEAĞAÇ LİMANI'NDA 600 ABD ASKERİ

ABD 1. Piyade Tümeni ve Yunanistan 1. Ordu Havacılık Tugayı üst düzey komutanları, Yunan Ordusu ve ABD Bölge Destek Grubu temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde Stefanovikio'da bir araya geldi. Yunanistan'daki ABD Bölgesi destek ekibinin başkanı Brandon Marsh, "MDCA", özellikle Stefanovikio ve Dedeağaç'tan ABD ve Yunanistan'ın saldırı helikopterlerini karşılıklı kullanım için iki önemli konum olduğunu ileri sürdükleri belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre aynı anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri'ninDedeağaç Limanı'nda sürekli olarak 600 kişilik askeri personelini konuşlandıracağı belirtildi.

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Son Dakika Dünya ABD'den sinirleri gerecek adım! Dedeağaç'a şimdi de 600 asker ve saldırı helikopteri konuşlandıracaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den sinirleri gerecek adım! Dedeağaç'a şimdi de 600 asker ve saldırı helikopteri konuşlandıracaklar - Son Dakika
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