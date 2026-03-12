Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu - Son Dakika
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye\'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
12.03.2026 10:43
Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'li terörist Sipan Hemo, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Hemo, Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategorisinde 20 milyon TL ödülle aranan isimlerden biriydi.

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, PKK/YPG'lı sözde yönetici Sipan Hemo'nun Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atandığını açıkladı.

TÜRKİYE 20 MİLYON ÖDÜLLE ARIYOR

Arananlar listesinde adı bulunan Sipan Hemo, Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategorisinde 20 milyon TL ödülle aranan isimlerden biriydi.

MAZLUM ABDİ'NİN EN YAKINI

Suriyeli yetkililer tarafından gerçekleştirilen atama, devlet televizyonunda duyuruldu. Sipan Hemo, terör örgütü YPG'nin üst düzey isimlerinden Mazlum Abdi'nin yakın çalışma arkadaşı olarak tanınıyordu ve örgütün üst düzey yönetiminde önemli bir rol oynuyordu.

TURHAN ÇÖZER TEPKİ GÖSTERDİ

Atamanın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından siyasi arenada da sert eleştiriler geldi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "PKK'lı bir terörist, aynı zamanda YPG'nin üst düzey militanlarından, kod adı Sipan Hemo, gerçek adı Semir Asu, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığı'mızın resmi sitesinde hâlen kırmızı bültenle aranıyor. Adam belki de bir gün ülkemize gelecek, Kırmızı halı ile karşılanacak, Milli Savunma Bakanlığı'mızın resmi protokolü ile ağırlanacak! Şu güzelim ülkeyi ne hale getirdiniz! Tüm bu ihanetlerin hesabı bir gün mutlaka sorulacak!" ifadelerini kullandı.

ENTERRASYON ANLAŞMASININ PARÇASI

Öte yandan, 29 Ocak'ta SDG ile Şam yönetimi arasında haftalar süren çatışmaların ardından aşamalı şekilde Suriye devlet yapısına entegre edilmesini öngören "kapsamlı bir anlaşma" imzalanmıştı.

Ocak ayında varılan anlaşma kapsamında Suriye hükümet güçleri Haseke vilayetindeki SDG kontrolündeki bazı bölgelere giriş yaptı. Aynı süreçte SDG destekli Nureddin İsa Haseke valisi olarak atanırken, Marwan el-Ali de Suriye hükümeti tarafından ilin iç güvenlik sorumlusu olarak görevlendirildi.

Şubat ayı sonunda SDG'li Mazlum Abdi, Rojava yönetimi ile Suriye Savunma Bakanlığı'nın entegrasyon sürecini hızlandırmak amacıyla iki üst düzey komite kurulması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

