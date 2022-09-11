Korkutan hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geri döndü! Kan damarlarını tıkayan yeni bir tür üretti

Türkiye'de yaz aylarının başlangıcında özellikle Tokat, Sivas ve Çorum gibi illerimizde vatandaşların ölümüne neden olan kene ısırıklarıyla ilgili herkesi tedirgin eden bir haber daha geldi. Doç. Dr. Ömer Orkun, Türkiye'de insanları enfekte edebilen kene kaynaklı yeni bir bakteri görüldüğünü söyledi.

İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI CİDDİ DERECEDE ETKİLİYOR

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Orkun, kene kaynaklı patojenler ve sebep olduğu hastalıkların global anlamda insan ve hayvan sağlığını ciddi derecede tehdit ettiğini belirtti.

"DAHA ÖNCE VARLIĞI BİLİNMİYORDU"

Orkun, 2 bine yakın kenede yüzlerce patojen (hastalık oluşturan mikrop) taradıklarını ve 32 farklı kene kaynaklı patojenin varlığını belirlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ciddi derecede önemli bir rakam ve bunların hiçbiri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü değil. Tespit edilen patojenlerden 10'unun insanı enfekte edebildiği ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de şu an patojen olarak Avrupa'da yeni ortaya çıkan ve Avrupa'nın en önemli vektörü olan Ixodes Ricinus kene türünün naklettiği 'Neoehrlichia Mikurensis' adı altındaki bir bakteri. Bunun Türkiye'de daha önce varlığı bilinmiyordu, yeni tespit ettik. Bu tür, Avrupa'da insanlarda patojenik olan zoonotik hastalıkların en önemli vektörü olarak kabul edilir ve Avrupa'nın üzerinde en çok çalıştığı kene türüdür. Bizim ülkemizde özellikle Anadolu'nun kuzeyi, Trakya ve İstanbul'da baskın bir tür."

KAN DAMARLARINI TIKIYOR

Söz konusu bakterinin, insanlarda kan damarlarının iltihaplanması ve tromboembolik patojenite ile seyreden birtakım bozukluklara yol açabildiğine işaret eden Orkun, "Eskiden özellikle immün sistemi zayıf veya baskılanmış, dalağı alınmış, lösemi, lenfoma ve MS gibi hastalığı olan insanlarda patojenik olduğu sanılıyordu. Ancak son yıllarda Avrupa'daki vakalara baktığımızda, immün sistemi gayet yerinde, sağlıklı insanlarda da patojeniteye sebep olabildiği hatta özellikle birtakım ilaçlarla immün sistemi baskılanmış hastalarda ise ölüme varabilecek sonuçlara neden olduğu bildiriliyor." diye konuştu.

"PİLOT KALEMİN BIRAKTIĞI İZDEN BİLE KÜÇÜK"

Kenelerin yoğun olduğu yerlere ilişkin dağılım ve risk haritalarının çıkarılması ve insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Orkun, "İnsanlar kendisine tutunduğunda bu tür keneyi genelde göremiyor çünkü bu kene, bir pilot kalemin defterde bıraktığı nokta kadar, çok küçük. İnsanlar çoğu zaman fark edemiyor. Diğeri kolaylıkla fark edilebilir ama bu türü fark etmek zor olduğundan, insanların vücutlarını çok detaylı aramaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Orkun, insanlara, kendisine tutunan keneyi bulduğunda bir an önce vücutlarından çıkarması uyarısında bulundu.