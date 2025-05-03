Türkiye'nin KKTC adımları Yunanistan'da hazımsızlık yaptı! Kathimerini'den skandal ifade - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin KKTC adımları Yunanistan'da hazımsızlık yaptı! Kathimerini'den skandal ifade

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'de yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin açılışı yapması Yunan basınında hazımsızlığa neden oldu. Skandal ifadeler kullanan Kathimerini isimli Yunan gazetesi, Türkiye'ye ve Kıbrıs Türklerine işgalci dedi.

03.05.2025 19:40  Güncelleme: 22:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 aylık aranın ardından, KKTC'yi ziyarete gitti.

Türkiye'nin KKTC adımları Yunanistan'da hazımsızlık yaptı! Kathimerini'den skandal ifade

"DAİMA YANINIZDA OLACAĞIZ"

Buradayeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara, barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin, Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum" diyerek önemli mesajlar verdi.

YUNAN BASININ HAZIMSILIĞI TUTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılışlar ve verdiği Kıbrıs mesajları, Yunan basınında hazımsızlığa neden oldu.

Türkiye'nin KKTC adımları Yunanistan'da hazımsızlık yaptı! Kathimerini'den skandal ifade

KATHIMERINI'DEN SKANDAL İFADELER

Skandal ifadeler kullanan Kathimerini isimli Yunan gazetesi "İşgal altındaki topraklarda binaların açılışını yaptı, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm çağrısında bulundu" başlıklı haberinde Türkiye'ye ve Kıbrıs Türklerine işgalci dedi.

Türkiye\'nin KKTC adımları Yunanistan\'da hazımsızlık yaptı! Kathimerini\'den skandal ifade

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin KKTC adımları Yunanistan'da hazımsızlık yaptı! Kathimerini'den skandal ifade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Çopur:
    Yahu Kıbrıs halkı bile türkleri istemiyor sen neyden bahsediyorsun 15 64 Yanıtla
    kudüs:
    Kes sesini... 0 0
  • Hüseyin Ermurat:
    Ülkemizde israf yetmedi şimdi kıbrısa geldi nasıl para car cur edilir onu yapana kadar savunma sanayi acaydınız yunanistan rahatsız olmuş gülünç 5 34 Yanıtla
  • n5685244:
    Yunanistan'da hep danişikli dövüş 11 5 Yanıtla
  • barış özcan:
    Beypazarı soda iç, gazını alır :) 1 0 Yanıtla
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