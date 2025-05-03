Türkiye\'nin KKTC adımları Yunanistan\'da hazımsızlık yaptı! Kathimerini\'den skandal ifade

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 aylık aranın ardından, KKTC'yi ziyarete gitti.

"DAİMA YANINIZDA OLACAĞIZ"

Buradayeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara, barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin, Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum" diyerek önemli mesajlar verdi.

YUNAN BASININ HAZIMSILIĞI TUTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılışlar ve verdiği Kıbrıs mesajları, Yunan basınında hazımsızlığa neden oldu.

KATHIMERINI'DEN SKANDAL İFADELER

Skandal ifadeler kullanan Kathimerini isimli Yunan gazetesi "İşgal altındaki topraklarda binaların açılışını yaptı, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm çağrısında bulundu" başlıklı haberinde Türkiye'ye ve Kıbrıs Türklerine işgalci dedi.