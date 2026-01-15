Türkiye\'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Suriye ordusu, "kapalı askeri bölge" ilan edilen Halep'in doğu kırsalında (Fırat'ın batısı) sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.
Şam yönetimine bağlı Suriye Ordusu Operasyon Masası'ndan yapılan açıklamada, Doğu Halep kırsalındaki yerleşimlerden şehir merkezine geçmek isteyen siviller için güvenli bir tahliye rotasının oluşturulduğu belirtildi.
Tahliyelerin, Deir Hafer kasabasını Halep'e bağlayan stratejik M15 karayolu üzerinde yer alan Hamime köyü üzerinden yapılacağı kaydedildi. Koridorun bugün 09.00-17.00 saatleri arasında sivil geçişlerine açık olacağı bildirildi.
Açıklamada, sivillerin çıkışı için tanınan sürenin dolmasından önce askeri operasyonların başlatılacağı ifade edildi.
Kararın, Suriye ordusunun Salı günü Halep'in doğusunda Deir Hafer'den Fırat kıyısındaki Meskene'ye uzanan geniş hattı "kapalı askeri bölge" ilan etmesinin ardından alındığı aktarıldı.
