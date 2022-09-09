Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik, dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin hem Ege bölgesinde etkisini hissettirmesi hem de Rusya- Ukrayna savaşındaki arabulucu rolü, Ermenistan'ı da harekete geçirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya'nın yardımıyla Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeyi umuyoruz" dedi.

"RUSYA'NIN DESTEĞİNE GÜVENİYORUZ"

Rusya'nın Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la yürütülen görüşmelere değindi. Ermeni lider, "Bu konuda Ermenistan'ın stratejik müttefiki ve Azerbaycan'ın yakın ortağı konumundaki Rusya'nın desteğine güveniyoruz" diye konuştu.

NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Türkiye ve Ermenistan 2021'in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı. Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak'ta Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlamıştı.

VİYANA'DA BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, temmuz ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek, her iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan ve Türkiye sınırında hızlı geçişi konusunda