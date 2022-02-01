Üye Girişi
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, kadın gazetecilerin yasal olarak tehdit edilmesinde geçen ay başı çekti - Son Dakika
BBC

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, kadın gazetecilerin yasal olarak tehdit edilmesinde geçen ay başı çekti

01.02.2022 22:22
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, kadın gazetecilerin yasal olarak tehdit edilmesinde geçen ay başı çekti

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Ocak ayı boyunca kadın gazetecilere yönelik 26 ihlal vakası yaşandığını açıkladı.

Kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini takip eden, karşılaştıkları tehditleri, saldırıları, taciz vakalarını kaydeden, uluslararası destek ağı Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Ocak ayı boyunca kadın gazetecilere yönelik 26 ihlal vakası yaşandığını açıkladı.

Türkiye, İngiltere ve Yunanistan başta olmak üzere çok sayıda kadın gazetecinin yargısal olarak tehdit altında olduğu aktarıldı.

Türkiye'de en az 14 kadın gazetecinin yargı yoluyla taciz edildiği öne sürüldü.

Rapora göre Ocak ayında Yunanistan'da ve İngiltere'de bir kadın gazeteci mahkemede yargılandı.

Yunanistan'da araştırmacı gazeteci Ioanna Papadakou, büyük bir yolsuzluk skandalı konusundaki çalışmaları nedeniyle 25 Ocak'ta Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde yargılandı.

Myanmar ve Türkiye'de ise toplamda iki kadın gazeteci tutuklandı.

Türkiye'de "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Sedef Kabaş, Hindistan'da ise Dawei Watch haber kanalında çalışan Ma Moe Myint tutuklandı.

Bir kadın gazeteci öldürüldü

Rapora göre 2022'nin ilk ayında bir kadın gazeteci öldürüldü, o da 23 Ocak'ta Meksika'da vurularak yaşamını yitiren gazeteci Lourdes Maldonado Lopez.

Meksika'da yıllardır gazetecilik yapan, ancak son dönemde güvenliği için endişelendiğini söyleyen Lopez, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'dan destek istemişti.

Lopez'in cinayeti için henüz kimse tutuklanmadı.

CFWIJ'in Kasım ayı raporunda ise Türkiye, kadın gazetecilere karşı hak ihlalleri ve taciz vakalarında Ukrayna'dan sonra ikinci sıradaydı.

Trol kampanyaları ve tacizler

Raporda öne çıkan diğer bulgular ise kadın gazetecilere karşı düzenlenen trol kampanyaları ve tutuklama vakaları oldu.

Kanada ve Hindistan'da üç kadın gazeteciye karşı internet üzerinden trol kampanyası düzenlendi.

Hindistan'dan Washington Post için yazan Rana Ayyub, internet trolleri tarafından hedeflenerek tecavüz ve ölüm tehditlerine maruz kaldı.

CFWIJ çalışmasında, Hindistan'da üç cinsel ve internet üzerinden bir adet taciz vakası tespit edilirken, Fransa'da iki kadın gazetecinin Paris'te düzenlenen bir aşı karşıtı protesto sırasında fiziksel saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Rapora göre Hindistan'da bir kadın gazeteci cinsel taciz yüzünden suç duyurusunda bulundu.

CFWIJ, 320 kadın gazeteci, aktivist ve kadın hakları savunucusunun Afganistan'dan kurtarıldığını, ancak ülkede hala yüzlerce kadının tehlike altında olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500

Yunanistan, England, Türkiye, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, kadın gazetecilerin yasal olarak tehdit edilmesinde geçen ay başı çekti - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
22:17 Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10
22:10 Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!
22:06 Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı
22:00 Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı
21:37 Rus lider Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine cevap: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim
21:35 Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
21:29 Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı
21:04 Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez
20:53 Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap
20:36 TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 22:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, kadın gazetecilerin yasal olarak tehdit edilmesinde geçen ay başı çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement