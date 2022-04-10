Türkmenistan'da 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri için harekete geçildi! - Son Dakika
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Türkmenistan'da 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri için harekete geçildi!

10.04.2022 17:33

Türkmenistan'da 70'li yıllarda Sovyetler tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkan ve yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam eden Derveze gaz krateri için yetkililer harekete geçti. Ülkede "Cehennem kapısı" olarak bilinen krater, doğal gaz kaybına neden olduğu gibi çevre kirliğine de sebep olarak etrafındaki yaşam alanlarına zarar verdiği için kapatılacak.

Türkmenistan'da yaklaşık 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri, doğal gaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacak.

Başkent Aşkabat'ta düzenlenen "Türkmenistan'ın petrol ve doğal gazı" başlıklı uluslararası yatırım forumunda, Derveze gaz kraterinin kapatılması gündeme getirildi. Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, forumda yaptığı konuşmada, jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etti.

50 YILDIR YANIYOR

Pirniyazov, Derveze gaz kraterinin yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ettiğini söyledi. Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını, bunun çevreye de zarar verdiğini ve bu nedenle kapatılacağını belirten Pirniyazov, "Türkmen bilim adamları, çukura eğimli kuyu açmayı önerdiler. Bu kuyudan gazın çıkarılması, atmosfere kontrolsüz gaz emisyonlarının azaltılması ve sızıntı akışlarının kontrolünün sağlanması öngörülüyor." dedi.

Türkmenistan'da 50 yıldır yanmaya devam eden Derveze gaz krateri için harekete geçildi

KAPATMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Forumda, Derveze gaz kraterinin kapatılması için yurt dışından gelen tekliflerin de değerlendirildiği belirtildi. Buna göre Belarus ve Slovenya'dan bilim adamları projenin uygulamasına katılmak istediklerini Türkmen tarafında iletti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, atmosfere yayılan zararlı emisyonların azaltılmasında Türkmenistan ile iş birliği yapmaya ve Derveze bölgesinde bulunan kraterdeki doğal gaz sızıntısını durdurmaya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

"CEHENNEM KAPISI" OLARAK BİLİNİYOR

Türkmenistan'da "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat'a 270 kilometre uzaklıktaki Ahal vilayetinde ve Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor. Derveze gaz krateri, 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde yapılan kazı çalışmaları sırasında oluştu.

ÇIKAN GAZLAR ÇEVREYE ZARAR VERİYOR

Toprak çökmesi sonucunda oluşan kraterden çıkan gaz, çevreye ve yaşam alanına zarar verdiği için yakıldı. 60 metre genişliğe ve 20 metre derinliğe sahip krater, içinden çıkan doğal gaz nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ediyor. Derveze gaz kraterinin 5-7 kilometre yakınlarında biri su dolu olmak üzere 2 krater daha bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Türkmenistan'da 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri için harekete geçildi! - Son Dakika


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