Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan programına devam ediyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in fotoğrafı güne damga vurdu.

UZUN SÜRE SOHBET ETTİLER

Toplantı kapsamında bir araya gelen ve bir salonda sohbet ettiği görülen liderler, ikili görüşme fırsatı da yakalamış oldu. Liderler, uzun uzun sohbet ederek ülkeler arası meseleleri değerlendirdi.

GÜNE DAMGA VURAN KARE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yer aldığı kare dikkat çekti. Sohbet sırasında Erdoğan, Aliyev ve Alvi'nin son derece neşeli olduğu görülürken, Reisi'nin yüz ifadesi objektiflere takıldı.

"GÜNDEM KARABAĞ"

Söz konusu fotoğrafla ilgili yapılan yorumlarda "Öyle görünüyor ki gündem Karabağ" yorumları yapıldı. Karabağ Savaşı'nda İran, Ermenistan'ın yanında yer almıştı.