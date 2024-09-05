THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti - Son Dakika
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Dünya

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucunda 4 yolcu ve 2 kabin memuru hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından uçakta oluşan manzara tüyler ürpertti. Yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

05.09.2024 21:44  Güncelleme: 21:50
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı.

HAVADA PANİK

THY'ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşunu yapan TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülansa girmişti. Olayda 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı. Taipei inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında şiddetli türbülansın ardından oluşan manzara tüyler ürpertti. Uçakta bulunan kadın yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağı türbülansa girdiği anlar
Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağı türbülansa girdiği anlar
Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağının türbülansa girdiği anlar
Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağının türbülansa girdiği anlar
THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

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Son Dakika Dünya THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Yaman Auto: Tinderda ki kızlar :)) 35 6 Yanıtla
  • Mehmet Güven: Haber başlığınıza bak video bak ne alaka 30 1 Yanıtla
  • Thecaptainblack: Daha çok girdikten sonraki anlara benziyor 28 0 Yanıtla
  • Çelikk: Herşey Show Oldu Artık 18 3 Yanıtla
  • Gümdem takibi: İnişe yakın diyor kemer neden takılmamış. Kabin memuru neden ayakta. İniş ve kalkış anı en tehlikeli an degil mi. 10 2 Yanıtla
  • Turgut Ateş: THY bir dünya markası.Yüzlerce uçağı ve binlerce uçusu ile kendisini ıspatlamış bir havayolu şirketi. Sıradışı bir hava olayında da tecrübeli pilotları ve kabin ekibi ile kimsenin burnunu kanatmadan yere inebildiği için takdir edilmesi gerekirken şirket bence. 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti - Son Dakika
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