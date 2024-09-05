THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

Turgut Ateş:

THY bir dünya markası.Yüzlerce uçağı ve binlerce uçusu ile kendisini ıspatlamış bir havayolu şirketi. Sıradışı bir hava olayında da tecrübeli pilotları ve kabin ekibi ile kimsenin burnunu kanatmadan yere inebildiği için takdir edilmesi gerekirken şirket bence.