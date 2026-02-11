Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü

Endonezya'da bir yolcu uçağının pilotu ve yardımcı pilotu, inişten hemen sonra havalimanında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Korku dolu olay sırasında yolcular, canlarını kurtarmak için uçağı terk edip ormana kaçtı.

Smart Air'e ait uçak, çarşamba günü Endonezya'nın Güney Papua bölgesinde bulunan Korowai Batu Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Ancak uçak pistteyken, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler saldırıya geçti.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte uçakta bulunan 13 yolcu – aralarında küçük bir çocuğun da olduğu bildirildi – büyük panik yaşadı. Yolcular uçağı terk ederek havalimanının yakınındaki ormanlık alana kaçtı.

Pilot, saldırı sırasında GPS üzerinden acil yardım çağrısı gönderdi. Mesajda, mürettebatın ateş altında olduğu ve yolcularla birlikte güvenli bir yere kaçmaya çalıştıkları bildirildi. Pilotun yetkililere ulaştırdığı son mesajda, "Sinyal yok, lütfen yerimizi tespit edin. Korowai'de ateş altındayız" ifadeleri yer aldı.

Ancak pilot ve yardımcı pilot, güvenli bir noktaya ulaşamadan saldırganlar tarafından yakalandı. Yerel polis yetkililerine göre, iki pilot ormanlık alandan zorla çıkarılarak yeniden havalimanına götürüldü ve pistte vurularak öldürüldü. Polis, her iki pilotun da olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Güvenlik güçleri olayın arkasındaki kişi ya da grupları belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Papua Bölge Polisi, hayatını kaybeden pilotların Kaptan Egon Erawan ile Yardımcı Pilot Kaptan Bas Koro olduğunu duyurdu.

Yetkililer, saldırı sırasında uçakta bulunan 13 yolcunun tamamının sağ kurtulduğunu doğruladı. Olay sonrası uçak pistte bırakıldı. Paylaşılan görüntülerde uçağın kapılarının açık olduğu, camlarının kırıldığı ve gövdesinde çok sayıda kurşun izi bulunduğu görüldü. Ayrıca saldırı nedeniyle uçağın yakıt tankında hasar oluştuğu ve piste yakıt sızdığı belirtildi.

Endonezya Temsilciler Meclisi'nden yetkililer olaya sert tepki gösterdi. Komisyon I Başkan Yardımcısı Dave Laksono, yaşananları "kabul edilemez bir insanlık dramı" olarak nitelendirerek, devletin sivilleri ve uçuş ekiplerini korumakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Laksono, saldırganların bulunması ve adalet önüne çıkarılması için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Endonezya polisi de benzer olayların tekrar yaşanmaması için iç bölgelerdeki havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Bu kan donduran olay, kısa süre önce Somali'de yaşanan başka bir havacılık kazasının ardından gündeme geldi. 55 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, kalkıştan hemen sonra Hint Okyanusu'na düşmüş, ancak uçaktaki yolcu ve mürettebatın tamamı kazadan sağ kurtulmuştu.

Yetkililer, her iki olayla ilgili de detaylı soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.