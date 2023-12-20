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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 500 bin kişiyi daha seferber etmek istiyor - Son Dakika
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BBC

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 500 bin kişiyi daha seferber etmek istiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ordunun Rusya'yla süren savaşta 500 bin kişiyi daha seferber etmek istediğini açıkladı. Zelenskiy, bu talebin hassas ve maliyeti yüksek olduğunu belirtirken, kadınların mobilize edilmeyeceğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna'nın uluslararası toplum tarafından tanınan tüm topraklarını geri almak için çaba göstereceğini vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 500 bin kişiyi daha seferber etmek istiyor
20.12.2023 - 02:13,
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ordunun Rusya'yla yaklaşık iki yıldır süren savaşta, 500 bin kişiyi daha seferber etmek istediğini açıkladı.

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, komutanlarının "450-500 bin kişinden" söz ettiklerini duyurdu, bunun "hassas" ve maliyeti yüksek bir talep olduğunu kabul etti.

Halen 500 bin askerin cephede olduğunu hatırlatan Zelenskiy, ordunun isteğini kabul etmeden önce daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Zelenskiy, kadınların mobilize edilmelerinin ise söz konusu olmadığını söyledi.

Ukrayna lideri, BBC muhabiri Jessica Parker'ın, "Ukrayna savaşı kaybetmeye başlamış olabilir mi?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

Zelenskiy basın toplantısında Ukrayna'nın 2024'te 1 milyon insansız hava aracı (İHA) üretebileceğini söyledi, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi'yle arasıdna sorunlar olduğu iddialarını yalanladı, mevcut koşullarda Rusya'yla barış görüşmeleri yapmanın mümkün olmadığını kaydetti, Kırım dahil ülkesinin uluslararası toplum tarafından da tanınan tüm topraklarını geri almaya çalışacağını vurguladı.

Zelenskiy'nin 2023 yılını değerlendirdiği 2 saat süren basın toplantısının yeri ve zamanıgüvenlik geerekçesiyle son ana kadar gizli tutuldu.

Ukrayna, dış yardımın azalması nedeniyle Rusya'yla savaşta bazı askeri operasyonlarını durdurmak zorunda kaldığını .

Son dönemde ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yardmları siyasi tartışmalar yüzünden Ukrayna'ya iletilemedi.

ABD Kongresi'nde ay başında Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yönelik 60 milyar dolarlık askeri yardım paketini bloke etti. Bunu, son AB zirvesinde Macaristan'ın Ukrayna'ya yönelik 50 milyar euroluk mali yardımı veto etmesi izledi.

Rusya, Ukrayna'yı 24 Şubat 2022'de işgal etmeye başlamıştı.

Ukrayna'nın karşı taarruzu kış başında durmuştu.

Batı başkentlerinde Rusya'nın Ukrayna'yla savaşta üstünlüğü ele geçirebileceği kaygısı hakim.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla savaşın sadece ülkesinin askeri hedeflerine ulaşmasıyla son bulacağını söylemişti.

Putin, "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdiği Ukrayna savaşını 617 bin askerle sürdürdüklerini açıklamıştı.

Rusya lideri ordunun hava savunma sistemlerini aşma ve iletişim konularında bazı sıkıntıları olduğunu kabul etmiş, daha fazla İHA üretmeleri gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: BBC
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