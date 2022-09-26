Vladimir Putin'in nükleer tehdidine ABD'den tarihi cevap: Rusya bu çizgiyi aşarsa feci sonuçları olur - Son Dakika
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Vladimir Putin'in nükleer tehdidine ABD'den tarihi cevap: Rusya bu çizgiyi aşarsa feci sonuçları olur

26.09.2022 08:54
Vladimir Putin'in nükleer tehdidine ABD'den tarihi cevap: Rusya bu çizgiyi aşarsa feci sonuçları olur

Ukrayna'da 24 Şubat'tan beri devam eden savaş Rusya Devlet Başkanı Putin'in aldığı kısmi seferberlik kararıyla birlikte yeni bir evreye girdi. Rus liderin tarihi kararı duyurduğu konuşmasında Batı'ya yönelik nükleer tehdidi ise ABD'nin büyük tepkisini topladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya bu çizgiyi aşarsa, Rusya için feci sonuçlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaş son sürat devam ederken Türkiye'nin başı çektiği ülkeler iki taraf arasında barış müzakerelerini başlatmanın yolunu arıyor. Ancak Rusya'nın aldığı kısmi seferberlik kararı bölgedeki gerilimin yakın zamanda düşmeyeceğine işaret ediyor. Dünya Putin'in imza attığı seferberlik kararı ve nükleer uyarıyı konuşurken ABD'den gözdağı gibi bir Rusya açıklaması geldi.

"RUSYA İÇİN FECİ SONUÇLAR OLACAKTIR"

NBC'nin Meet the Press programına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da bir taktik nükleer silah kullanması durumunda ne olacağı yönündeki soru sonrası, "Rusya bu çizgiyi aşarsa, Rusya için feci sonuçlar olacaktır" dedi. Sullivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

" Kremlin'e, herhangi bir nükleer silah kullanımının Rusya için feci sonuçları olacağı, ABD ve müttefiklerimizin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini doğrudan, özel olarak ve çok yüksek seviyelerde ilettik."

"İLHAK ETTİĞİMİZ TOPRAKLARI SAVUNMAK İÇİN NÜKLEER KULLANIRIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Rus bakan, Moskova'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını duyurmuştu.

UKRAYNA'DAN YANIT: KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna'dan Rusya'ya tepki, dışişleri bakanı seviyesinden gelmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti. Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

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