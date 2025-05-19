Ukrayna'dan Büyük İHA Saldırısı

(ANKARA) – Ukrayna, Rusya'nın savaşın başlangıcından bu yana en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladı. Haftasonu düzenlenen saldırılar, başta başkent Kiev çevresi olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldı. Saldırılarda bir kadın hayatını kaybetti, biri 4 yaşında bir çocuk olmak üzere en az 3 kişi yaralandı. Saldırıların, Trump ile Putin arasında bugün yapılması planlanan telefon görüşmesinden önce yaşanması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (ABD saatiyle) 10.00'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı. Saldırıların, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılması planlanan telefon görüşmesinden önce yaşanması dikkat çekti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre dün sabah saat 08.00 itibarıyla Rusya, Kiev, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine, toplam 273 İHA fırlattı, bunlardan 88'i düşürüldü, 128'i ise olumsuz bir etki yaratmadan hedef dışına saptı. Kiev, bunun 2022'de başlayan savaştan bu yana kaydedilen en büyük İHA saldırısı olduğunu açıkladı.

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere, Fransa ve Polonya liderleriyle Trump'ın Putin ile görüşmesinden önce sanal bir toplantı yapmak için çabaladıklarını açıkladı. Dört lider, iki hafta önce ortak şekilde Ukrayna'yı ziyaret ederek, 30 günlük ateşkes çağrısını desteklemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Andriy Yermak, "Yaşananlar, Rusya'nın savaşı bitirme niyeti olmadığını açıkça ortaya koydu" dedi ve İstanbul'daki görüşmelerin, "sadece bir oyun olduğu, Putin'in barış değil, savaş istediği" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye'de yapılan ilk yüz yüze görüşmelerden sonra, barışa ancak kendisi ve Putin arasında doğrudan bir zirve ile ulaşılabileceğini dile getirmiş, ardından bugün Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları ile görüşmeyi planladığını belirtmişti.

Ukrayna tarafı, Trump'ın önerisine hazır olduğunu ve "şartsız ve derhal ateşkesi" kabul etmeye istekli olduklarını duyurdu. Ancak Rusya, yalnızca Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların durdurulması halinde geçici bir ateşkese razı olabileceğini açıkladı.

Putin, herhangi bir müzakerenin "savaşın sebeplerini" de kapsaması gerektiğini belirterek, Ukrayna'nın tarafsızlık ilan etmesi, orduyu küçültmesi ve NATO üyeliği hedeflerinden vazgeçmesini talep etti. Kiev yönetimi bu koşulları teslimiyet olarak nitelendiriyor.

Moskova, halihazırda 2014 yılında ilhak edilen Kırım Yarımadası da dahil, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor.