Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı

Suriye ile siyasi diyalog olacak mı? Erdoğan'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte üçlü zirveye katıldı. Zelenski, basın toplantısında çevirmenin sözlerini İngilizceye düzgün bir şekilde yorumlamamasından rahatsız oldu ve işi kendisi devraldı.

"BEN OLASILIKLAR PENCERESİNDEN BAHSETTİM"

Halk arasında Ukraynaca konuşmayı tercih ettiği belirtilen Zelenski, tercümana dönerek anlamlı bir şekilde şunları söyledi; "Ben olasılıklar penceresinden bahsettim. Çözülemez dedim çünkü... Rusya tarafından her gün ateş altında tutuluyoruz. Bir de 'Slava Ukraini' (İngilizce: Glory to Ukraine, Türkçe: Şan olsun Ukrayna'ya) dedim".

BARİZ BİR ŞEKİLDE SİNİRLENDİĞİ GÖRÜLDÜ

Ardından, tercüman çabucak "Glory to Ukraine" diye cevap verdi. Bariz bir şekilde sinirlendiği görünen Zelenski, "Çok teşekkür ederim. Bu önemli" şeklinde yanıt verdi.

"ŞAN OLSUN UKRAYNA'YA"

Ukrayna'nın egemenliğinin ve direnişinin sembolü olarak bilinen "Şan olsun Ukrayna'ya!" ifadesi 2018'den beri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin resmi selamı olarak kullanılıyor. Selama "Kahramanlara şan olsun!" sözcükleride eşlik ediyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Lviv kentinde devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ele almak için bir araya geldi.

UKRAYNA'DA YAPILAN ÜÇLÜ ZİRVE

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenski'nin Ankara- Kiev ilişkilerinin tüm yönlerini stratejik ortaklık düzeyinde görüştükleri ikili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşme yapıldı.