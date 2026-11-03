Ukrayna gücünün ilk tatbikatında Türk deniz unsuru İstanbul'da faaliyete geçecek - Son Dakika
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Ukrayna gücünün ilk tatbikatında Türk deniz unsuru İstanbul'da faaliyete geçecek

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Ukrayna gücünün ilk tatbikatında Türk deniz unsuru İstanbul\'da faaliyete geçecek
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MNF-U'nun ilk büyük tatbikatı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin katılımıyla 9-22 Kasım'da Polonya'da düzenlenecek. Yaklaşık 2 bin 800 askerin katılacağı tatbikatta Türk kuvvetleri, gücün deniz unsurunu İstanbul'da faaliyete geçirecek.

(ANKARA) - İngiltere ve Fransa liderliğinde, Ukrayna'da çatışmaların sona ermesinin ardından ülkenin güvenliğini desteklemek üzere oluşturulan Çok Uluslu Güç-Ukrayna'nın (MNF-U) ilk büyük tatbikatı 9-22 Kasım'da düzenlenecek. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin katılacağı tatbikat kapsamında Türk kuvvetleri, MNF-U'nun deniz unsurunu İstanbul'da faaliyete geçirecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Fransa, Polonya'da düzenlenecek "Koalicja Tatbikatı"na ortaklaşa liderlik edecek.

Tatbikat, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve diplomatik desteğin güçlendirilmesini taahhüt eden "Gönüllüler Koalisyonu"nun (Coalition of the Willing) askeri kolu olan MNF-U tarafından gerçekleştirilen ilk büyük tatbikat olacak.

Tatbikata, kara, hava ve deniz unsurlarında yaklaşık 2 bin 800 asker katılacak. Katılımcı ülkeler, Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Litvanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye ve İngiltere olacak.

Tatbikatta, MNF-U'nun komuta ve kontrol düzenlemelerinin yanı sıra personel, teçhizat ve ikmal malzemelerinin hareketi ile farklı unsurların tek bir çok uluslu güç olarak birlikte çalışabilme kapasitesi test edilecek.

DENİZ UNSURU İSTANBUL'DA FAALİYETE GEÇİRİLECEK

Tatbikatın kara ve hava unsurlarının yanı sıra Türk kuvvetleri, MNF-U'nun deniz unsurunu İstanbul'da faaliyete geçirecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki faaliyetlerde, savaşın sona ermesinin ardından ticari gemilerin, Ukrayna limanlarına güvenli şekilde yeniden ulaşabilmesini sağlamak amacıyla deniz mayınlarının temizlenmesine ilişkin düzenlemelerin test edileceğini bildirdi.

GÜÇ, ÇATIŞMALAR SONA ERMEDEN UKRAYNA'YA GİRMEYECEK

Açıklamaya göre, MNF-U, olası bir barış durumunda Ukrayna'nın hava ve deniz güvenliğinin artırılmasına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına destek vermeyi amaçlıyor.

Çok uluslu güç, ancak çatışmaların sona ermesinin ardından ve Ukrayna hükümetinin talebi üzerine ülkeye konuşlandırılabilecek. MNF-U'nun barış gücü veya ateşkes gözlem misyonu yürütmeyeceği de belirtildi.

MNF-U'nun komutasını İngiliz Korgeneral Tom Bateman yürütürken, gücün liderliğini İngiltere ve Fransa ortaklaşa üstleniyor. Halen Paris'te bulunan MNF-U karargahının bu yıl Londra'ya taşınması planlanıyor.

İNGİLTERE: "BU VARSAYIMSAL BİR PLAN DEĞİL"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, tatbikatın İngiltere, Fransa ve müttefiklerinin Ukrayna'da barışın sağlanacağı döneme hazırlık yaptığını gösterdiğini belirterek, "Bu varsayımsal bir plan değil, çatışmalar sona erdiğinde Ukrayna'ya yardım etmeye hazır, gerçek bir güç" dedi.

MNF-U Komutanı Bateman da tatbikatın, çok uluslu gücün "gerçek, yetenekli ve hızla konuşlandırılabilir" bir yapı olduğunu göstereceğini belirtti.

İngiltere, tatbikata 300 asker ile Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Typhoon savaş uçakları ve Voyager havada yakıt ikmal uçağıyla katılacak. Tatbikat sırasında Typhoon uçakları, Ukrayna hava sahasının yeniden açılması halinde ticari hava trafiğinin güvenliğinin desteklenmesine yönelik faaliyetleri simüle edecek.

Kaynak: ANKA
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