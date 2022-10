Kırım Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ederken, bugün iki ülkeyi daha da gerecek bir gelişme yaşandı. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük bir patlama oldu.

ALEV ALEV YANDI

2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde, patlama sonrası trafik akışı durdu. Bölgeden gelen görüntülerde köprünün ve üzerindeki demiryolu hattının alev alev yandığı görüldü. Kremlin Sözcüsü Peskov, durumun Putin'e raporlandığını ve bir komisyon oluşturulacağını açıkladı.

"HERKES DOĞUM GÜNÜNDE BU KADAR PAHALI BİR HEDİYE ALMIYOR"

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Ukrayna cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Danilov, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprünün havaya uçurulmasıyla ilgili verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün kutlanan doğum gününe atıfta bulunarak "Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor" ifadelerini kullandı. Danilov köprünün yandığı anları kutlama şarkısı ile yan yana koyarak paylaştı.

ZELENSKI'NIN DANIŞMANINDAN SERT AÇIKLAMA

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya'nın işgal ettiği her şey sınır dışı edilmeli" açıklamasını yaptı.