Ukrayna\'nın Hroza Köyü: Füze Saldırısında Nüfusun Beşte Biri Kayboldu

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Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesine bağlı küçük bir köy olan Hroza, geçtiğimiz Ekim ayında Rusya'nın füze saldırısında nüfusunun beşte birini kaybetti. Tek bir füzenin isabetiyle birçok çocuk kimsesiz kaldı. Kaybı olmayan aile neredeyse yok.

5 Ekim 2023'te Hroza'daki bir kafeye düşen füzede 59 kişi öldü. Hroza bu saldırıdan sonra, "kimsesizler köyü" olarak bilindi.

İki yıl önce başlayan Rus işgalinde, tek seferde en çok Ukraynalı sivilin öldüğü saldırı, Hroza'daki oldu.

Rusya bu saldırıyla ilgili hiçbir zaman doğrudan bir yorum yapmadı ancak Rus güçlerinin, bölgedeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini söylemekle yetindi.

Ukrayna ise bu köyde hiçbir askeri hedef olmadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) bunu doğrulayarak, "Burada hiçbir askeri personel ya da meşru askeri hedef yoktu" dedi.

Geride kalanlar, köyde yaşananları tüm detaylarıyla hatırlıyor. Birçokları için bu, "atlatması çok zor" bir travmaya dönüşmüş.

Köyün sakinlerinden Diana Nosova, "Çocukların el ele tutuşarak sessizce beklediği cenaze törenini asla unutmayacağım" diyor.

Saldırıda 14 çocuk, en az bir ebeveynini kaybetmiş. Sekizi, hem annesini hem babasını yitirmiş.

Bu çocukların hayatta kalan akrabaları, bakımlarını üstlenmiş ve onların bakımevine gitmelerini istememiş.

Bazı çocuklar güvenli alanlara gönderilmiş. 14 yaşındaki Vlad da onlardan biri.

Annesini, dedesini, amcasını ve sekiz yaşındaki kuzenini kaybeden Vlad, teyzesiyle birlikte Ukrayna'nın batısına gitmiş.

Anneannesi Valentina ile telefonda görüşürken, "Seni çok çok özledim" diyor.

Valentina köyde kalmaya karar vermiş. O da ailesinin çoğunu yitirenlerden. Kocası, kızı, oğlu ve torununu kaybetti.

57 yaşındaki kadın tüm hayatını bu köyde geçirmiş. Şimdi her köşede, kaybettiği yakınlarıyla olan hatıraları canlanıyor.

Füzenin düştüğü yıkılmış binanın yanından geçerken, "Burası korkunç bir yer. Çok zor. O çocuklar burada öldüler" diyor.

Gün geçtikçe daha kötü hissettiklerini söylüyorlar: "Neredeyse kimsem kalmadı, zaman geçtikçe daha da kötüleşiyor."

Harkov, 2022'nin Şubat ayında başlayan savaşta şiddetin ve çatışmaların kol gezdiği bölgeler arasındaydı. Bölge, işgalin başlarında Rusya'nın eline geçti. 2022 Eylül'ünde ise Ukrayna güçleri bu bölgenin kontrolünü yeniden sağladı.

Rusya'nın bölgeyi hedef alan drone ve füze saldırıları ise devam ediyor.