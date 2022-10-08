Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç - Son Dakika
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Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç

08.10.2022 22:06

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin partisinden David Arakhamia, Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla sonrası, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç" şeklinde konuştu.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bu sabah saatlerinde savaşın şiddetini artıracak bir bombalı saldırı gerçekleşti. Ukrayna ordusu, Putin'in doğum gününde, Kırım Köprüsü'nü vurdu.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev-Moskova hattı alev alev! Köprü saldırısı sonrası Ukrayna vitesi yükseltti: Bu sadece başlangıç

''BU DAHA BAŞLANGIÇ''

Ukraynalı müzakereci ve Ukrayna'da iktidardaki siyasi partisi "Ukrayna Halkın Hizmetkarı" Başkanı David Arakhamia da köprüdeki patlama ile ilgili, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil" açıklamalarında bulundu.

Kiev-Moskova hattı alev alev! Köprü saldırısı sonrası Ukrayna vitesi yükseltti: Bu sadece başlangıç

"ÇALINAN HER ŞEY UKRAYNA'YA GERİ VERİLECEK"

Öte yandan yaşanan gelişmelerle ilgili Vladimir Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak da açıklamalarda bulundu. Polodyak konu hakkında "Kırım, köprü ve başlangıç. Yasa dışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya geri dönmeli ve Rus işgalcilere dair her şey sınır dışı in elindeki her şey kovulmalı." sözlerini söyledi.

Kiev-Moskova hattı alev alev! Köprü saldırısı sonrası Ukrayna vitesi yükseltti: Bu sadece başlangıç

KITLIK YAŞANABİLİR

Bu gelişmelerin yaşanmasının ardından ise Kırım'da yaşayan halk, marketlere ve benzin istasyonlarına akın etti. Askeri uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgede olası bir kıtlık yaşanabileceği üzerinde duruldu.

"KUŞ UÇURMALARI BİLE İMKANSIZ"

2014 yılında Rus lider Putin tarafından yaptırılan köprü, Kırım işgalinin sembolü olarak görülüyor. Köprü, demiryolu olarak Rusya üzerinden Kırım'a bağlantı kuruyordu. Rusya bu köprü vasıtasıyla Ukrayna'nın Herson kentini ele geçirmişti. Patlamadan sonra Rus ordusunun ekipman ve mühimmat tedariki büyük ölçüde Kırım Köprüsü'nden geldiği için Rusların yakın zamanda Herson'dan ayrılacakları tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya savaşın başında, Kırım Köprüsü'nün S-400'ler tarafından korunduğunu ve adanın etrafında "Kuş bile uçurmalarının imkansız" olduğunu açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç - Son Dakika
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