Ukrayna ordusu Rus çıkarma gemisini vurarak imha etti! - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Rus çıkarma gemisini vurarak imha etti!

07.05.2022 17:24

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler çatışmaların gidişatında önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de kilit nokta haline gelen Yılan Adası yakınlarında iki raptor tipi Rus gemisini imha eden Bayraktar, bu kez Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisini vurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de kilit nokta haline gelen Yılan Adası'na demir atan Rusya donanmasına ait bir geminin vurulduğu bildirildi.

"SERNA" SINIFI ÇIKARMA GEMİSİ

Geminin hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise söz konusu geminin "Serna" sınıfı çıkarma gemisi olduğunu belirtti.

"RUSYA 25 BİN 100 ASKERİNİ KAYBETTİ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşta Rusya'nın 25 bin 100 askerinin öldürüldüğü, bin 122 tankın, 2 bin 713 zırhlı askeri aracın, 199 uçağın, 155 helikopterin ve 11 geminin imha edildiği ifade edildi.

510 MÜRETTEBATLI MOSKOVA'YI DA VURMUŞLARDI

Ukrayna 14 Nisan'da, Rusların Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı 'Moskova'yı Neptün füzeleriyle vurmuştu. Bu saldırı sonrası savaş çanları daha da yüksek çalmaya başlamış, Rusya başkent Kiev'e şiddetli misilleme saldırılarında bulunmuştu.

İKİ RAPTOR SINIFI GEMİYİ DE BAYRAKTAR'LARLA İMHA ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna kuvvetleri, Yılan Adası yakınlarında iki Rus Raptor sınıfı gemiyi yine Bayraktar TB2 SİHA'lar ile imha etmişti.

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Ukrayna: 'Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk' Ukrayna: 'Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk' Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

Yılan Adası, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu Rus çıkarma gemisini vurarak imha etti! - Son Dakika


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