Rusya Ukrayna'ya giden ticari gemilere saldırdı: 1 ölü - Son Dakika
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Rusya Ukrayna'ya giden ticari gemilere saldırdı: 1 ölü

Rusya Ukrayna\'ya giden ticari gemilere saldırdı: 1 ölü
22.06.2026 10:40  Güncelleme: 10:42
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, Rus ordusunun sivil ticari gemilere İHA saldırısı düzenlediğini, Panama bayraklı gemide bir Mısırlı aşçının öldüğünü, 8 denizcinin tahliye edildiğini açıkladı.

UKRAYNA'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, Rus ordusunun, ülkesine hareket eden ticari gemilere saldırı düzenlediğini ve saldırılar sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya doğru hareket eden sivil gemilere saldırı düzenlediğini duyurdu. Kuleba, "Ukrayna limanlarına giden 2 sivil ticari gemi, 22 Haziran gecesi Rus insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradı. İHA saldırısı, Panama bayraklı bir gemide yangın çıkmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Panama bandıralı gemide aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki bir Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini belirten Kuleba, "Aralarında Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci, cankurtaran botuyla tahliye edilmek zorunda kaldı" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Palau ve Belize bayraklı gemilere de saldırdığını aktaran Kuleba, "Bu Rusya'nın işlediği bir savaş suçu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya Ukrayna'ya giden ticari gemilere saldırdı: 1 ölü - Son Dakika

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