Ukrayna savaşı: Donetsk'te idam cezasına çarptırılan İngilizlerin aileleri yardım istiyor

Dün Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki, uluslararası toplumun tanımadığı " Donetsk Halk Cumhuriyeti"nde çıkarıldıkları mahkemede idam cezasına çarptırılan İngiliz vatandaşı Aiden Aslin ve Shaun Pinner'ın aileleri acil tıbbi ve hukuki yardım çağrısı yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss bugün Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'yla yapacağı görüşmede konuyu ele alacak.

24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna ordusunda savaşan Aslin ve Pinner, Fas vatandaşı Saadun Brahim'le birlikte yargılanmıştı.

Donetsk, Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol ediliyor ancak uluslararası hukuka göre Ukrayna toprağı. Dolayısıyla mahkeme uluslararası alanda meşru kabul edilmiyor.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, birkaç yıldır Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli üç kişinin de "paralı savaşçı" olmak, iktidarı şiddet kullanarak ele geçirmeyi hedeflemek ve "terör saldırıları için eğitim almak" suçlarından ceza aldığını bildirdi.

Diğer bir Rus haber ajansı Tass'a göre, idam cezasına çarptırılanların avukatları müvekkillerinin temyize başvurmak istediklerini söyledi.

Hem İngiltere hükümeti yetkilileri hem de Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova kararın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söylüyor.

Venediktova, savaş esiri üç kişiye verilecek cezanın sadece onların tekrar savaşa katılmasına engel olmak olabileceğini, verilen cezanın uluslararası insan haklarını ve hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, idam cezası için "Hiçbir meşruiyeti olmayan sözde mahkeme kararı" dedi ve İngiliz hükümetinin vatandaşlarının ailelerine destek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Ukraynalı Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Kuleba da, "Ülkelerimizi savunan herkesin salıverilmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

İngiliz vatandaşları Nottinghamshire'dan 28 yaşındaki Aiden Aslin ve Bedfordshire'dan 48 yaşındaki Shaun Pinner 2018'den beri Ukrayna'da yaşıyor. Aslin'in nişanlısı Ukraynalı ve çift vatandaşlığı var. Pinner ise Ukraynalı biriyle evli. Aileleri ise hala İngiltere'de yaşıyor.

Aslin ve Pinner Nisan ayında, şiddetli çatışmalara sahne olan Mariupol'da yakalanmışlardı.

Aslin'in İngiltere'de yaşadığı Newark'tan milletvekili Robert Jenrick BBC Radyasu'na yaptığı açıklamada, cezanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu, "muhtemelen bir suçlu değişimiyle" bu kişilerin evlerine dönmelerini istediğini söyledi. Ancak Jenrick, Rusya'nın suçlu değişimi sürecini hızlandırmak için acele ediyor gibi görünmediği belirtti.

Pinner'ın anne ve üvey babasının yaşadığı North Bedford'tan milletvekili Richard Fuller da ailenin çok endişeli olduğunu aktaradı. Pinner'ın annesinin önceliğinin ikisinin de düzgün sağlık hizmetleri ile Kızılhaç'a ve bağımsız hukuki desteğe ulaşması olduğunu ifade etti.

Fuller ayrıca, Rusya'nın "Shaun ve Aiden'ın Ukrayna ordusunun üyeleri" olarak savaş esiri olduklarını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'ye göre Aslin ve Pinner ordu mensubu ve dokunulmazlıkları var.

İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada da iki İngiliz vatandaşı için endişe duyulduğu, savaş esirlerinin haklarının Cenevre Sözleşmesi'yle korunduğu vurgulandı:

"Ukrayna yetkilileriyle çalışarak Ukrayna ordusuna mensup ve savaş esiri olarak tutulan tüm İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılması için çabalayacağız."