Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Putin'in en sevdiği sarayının yakında bulunan bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu - Son Dakika

Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Putin'in en sevdiği sarayının yakında bulunan bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu

Ukrayna\'ya ait insansız hava aracı Putin\'in en sevdiği sarayının yakında bulunan bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu
Son Güncelleme: 20.09.2023 14:17

Ukrayna'ya ait kamikaze insansız hava aracı, Rusya lideri Putin'in saraylarından birine yakın bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu. Bu, Putin'in Karadeniz'deki en sevdiği tatil beldesine yapılan ilk insansız hava aracı saldırısıdır.

Ukrayna'ya ait kamikaze insansız hava aracının Putin'in saraylarından biri olan Bocharov Ruchey sarayınınsadece 18 mil uzaklıktaki bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu.

Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Putin'in en sevdiği sarayının yakında bulunan bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu

Şok edici görüntüler, Rusya'nın Sochi tatil beldesindeki dev yakıt tankından yükselen dev alevleri ve yoğun siyah dumanı gösteriyor.

Bu, 2014 Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği Karadeniz'deki Putin'in en sevdiği tatil beldesine yapılan ilkinsansız hava aracı saldırısı oldu.

Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Putin'in en sevdiği sarayının yakında bulunan bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu

Güvenlik kamerası görüntüleri, insansız hava aracının dizel tankına çarptığı anı kaydetti - resimler, Rus subayı tarafından uzaklaştırılan enkazı gösteriyor.

Yerel halk, saat sabah 5 civarlarında büyük bir infilak sesi duyduklarını söyledi.

Koyu siyah duman şehrin üzerine yayıldı - ancak yetkililer yangının yakınlarda bulunan Sochi havaalanını etkilemediğini söyledi.

Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Putin'in en sevdiği sarayının yakında bulunan bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu

Krasnodar bölge valisi Veniamin Kondratyev, yangına mücadele eden 60'tan fazla itfaiyeci olduğunu söyledi.

Tankın 1.200 ton dizel içerdiği belirtildi.

Siyah Albay olarak bilinen siyasetçi Viktor Alksnis, Ukrayın Putin'in resmi ikametgahı olan Bocharov Ruchey'i hedef aldığını öne sürdü.

Putin,hafta sonu Beyaz Rus müttefiki Alexander Lukashenko ile Bocharov Ruchey sarayında buluştu.

Putin, genellikle yaz aylarını Bocharov Ruchey sarayında geçirmeyi tercih ediyor.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Putin'in en sevdiği sarayının yakında bulunan bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Putin'in en sevdiği sarayının yakında bulunan bir akaryakıt deposunu havaya uçurdu - Son Dakika
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