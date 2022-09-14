Rusya lideri Putin'in en yakın müttefiki Lukaşenko, Avrupa ile dalga geçti: Yeter ki ısınabilsinler - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'in en yakın müttefiki Lukaşenko, Avrupa ile dalga geçti: Yeter ki ısınabilsinler

14.09.2022 20:52

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, odun kestiği videoda, "Avrupa'nın şu anda çam ağacı ile huş ağacı arasında seçim yapma lüksü yok. Yeter ki ısınabilsinler" şeklinde sözler sarf etti. Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Avrupa'nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, son kozunu oynayıp doğal gaz vanalarını kapatmıştı.

Ülkelerin uyguladığı ambargolara karşılık Rusya'nın doğalgaz vanalarını kapatmasının ardından Avrupa'da kışın nasıl geçeceği konusunda endişeler hakim.

AVRUPA İÇİN ODUN KESTİ

Belarus lideri Lukaşenko da bu durumu tiye alan bir video ile kameralar karşına geçti. Lukaşenko odun keserkenki görüntülerinin paylaşıldığı videoda "Avrupa'nın şu anda çam ağacı ile huş ağacı arasında seçim yapma lüksü yok. Yeter ki ısınabilsinler" ifadelerini kullandı.

PUTİN AVRUPA'YA MEYDAN OKUMUŞTU: BU KIŞ DONMUŞ OLACAKLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun genel kurul toplantısında konuşarak Batı'ya bir kez daha meydan okudu. Açıklamalarında Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" ifadelerini kullandı.

FRANSA TREN SEFERLERİNİ AZALTTI

Avrupa'nın, enerji tedariki konusunda kış mevsiminde yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili telaşı arttı. Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için ilk olarak tren seferlerini azaltmayı hedefliyor. Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi.

ALMANYA'DA ISITMA VE AYDINLATMADA TASARRUFA GİDİLDİ

Almanya genelinde ise Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.

İTALYA'DAKİ RESTORANLARDA MUM IŞIĞINDA OTURMAYA BAŞLADILAR

İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.

İSVİÇRE'DE TEDBİRLERE UYMAYANLARA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi. Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

BELÇİKA'DA YENİ TEDBİRLER

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı, yakıt, elektrik ve doğal gazdaki düşük vergi uygulamasını uzatmaya, kamu binalarında enerji tasarrufuna, yüksek karlı enerji firmalarını vergilendirmeye ve nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatmaya karar verdi. Ayrıca kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmaların kapatılacağı, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanacağı kaydedildi.

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Belarus, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya lideri Putin'in en yakın müttefiki Lukaşenko, Avrupa ile dalga geçti: Yeter ki ısınabilsinler - Son Dakika
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