UNESCO, Ukrayna\'daki Tarihi Alanlara Yönelik Saldırıları Kınadı

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BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ukrayna ofisi, Rusya'nın Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgelere yönelik saldırılarını kınadı. UNESCO, bu eylemleri 'kabul edilemez bir tahribat' olarak nitelendirdi.

UNESCO, Ukrayna'nın Odessa kentinde yer alan ve Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi alanlara yönelik saldırıları şiddetle kınadı. Saldırıların, uluslararası hukuk ve kültürel değerlerin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Odessa'daki hasarın boyutlarını değerlendiren UNESCO, öncelikli olarak bölgedeki kültürel alanların restorasyonu için teknik destek sunmayı planladığını belirtti. UNESCO yetkilileri, bu saldırıların, savaşın sadece askeri alanlarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kültürel kimliği hedef aldığını ifade etti.