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Ünlü kahve zincirinin önünde katil İsrail'in zulmünü protesto ettiler - Son Dakika

Ünlü kahve zincirinin önünde katil İsrail'in zulmünü protesto ettiler

11.11.2023 11:41  - Güncelleme: 11:47

Adana'da bir grup genç, ünlü kahve zinciri önünde İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı zulmü protesto etti. Filistinli çocukların yaşadığı zulmü projeksiyon perdeye yansıtarak kafede oturan müşterilere izlettiler.

Adana'da, ünlü kahve zinciri önünde katil İsrail protesto edildi. Bir grup genç, ünlü kahve zincirinin şubesi önünde Filistinli çocukların zulme uğradığı görüntüleri projeksiyon perdeye yansıtarak kafede oturan müşterilerde ve yoldan geçen vatandaşlarda farkındalık yaratacak bir protestoya imza attı.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER İLE FARKINDALIK YARATTILAR

Kafede oturan müşteriler ve o anlarda yoldan geçen vatandaşlar, Filistinli çocukların yürek burkan görüntülerine şahitlik etti. Ağır yaralı Filistinli çocukların gözyaşları ve çaresizlikleri projeksiyon perdede izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Görüntülerde, katil İsrail'in saldırıları sonucu ağır yaralanmış çocukların kanlar içerisinde kaldığı görülüyor. Yürek burkan görüntülerin ardından sosyal medyada o anları paylaşan gençler, katil İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek için gerçekleştirdiği farkındalık protestosu beğeni topladı.

Ünlü kahve zincirinin önünde katil İsrail'in zulmünü protesto ettiler

İSRAİL, 4 BİN 506 ÇOCUK KATLETTİ

İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü kahve zincirinin önünde katil İsrail'in zulmünü protesto ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü kahve zincirinin önünde katil İsrail'in zulmünü protesto ettiler - Son Dakika
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