 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD üssüne İHA saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD üssüne İHA saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama geldi

Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 34 asker yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyı İran destekli grupların gerçekleştirdiğini söyleyerek, misilleme çağrısında bulundu. İran ise saldırıdan saatler sonra sessizliğini bozdu. Tahran, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını kaydetti.

29.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:47
Abone Ol

Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 34 asker yaralandı. ABD askerlerine yönelik saldırı sonrasında suçlamaların yöneltildiği İran'dan saatler sonra ilk açıklama geldi. Tahran, saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD basını saldırının İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini yazdı. İran ise Ürdün'de 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyla bağlantısı olmadığını belirtti. İran'ın resmi haber ajansı (IRNA), İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin açıklamalarını aktardı. BM temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir." denildi.

ABD ASKERİ ÜSSÜNE SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, yaralanan 8 personelin daha üst düzey bakım için Ürdün dışına tahliye edildiği ancak durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

ABD üssüne saldırının ardından İran'dan ilk açıklama: Hiçbir bağlantımız yok

DÜŞMAN ATEŞİ SONUCU İLK KAYIP

Açıklamada, "Saldırı, Ürdün Savunma Ağı'nın 22. Kulesi'nde bulunan lojistik destek üssünde meydana geldi. Üsse konuşlandırılan yaklaşık 350 ABD Ordusu ve Hava Kuvvetleri personeli, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için koalisyona destek de dahil olmak üzere bir dizi kilit destek işlevini yürütüyor." ifadelerine yer verildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken, düşman ateşi sonucu ilk kez ABD askerlerinin hayatlarını kaybettiği vurgulandı.

BİDEN İRAN'I İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından İran'ı işaret etmişti. Biden, saldırının Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. ABD Başkanı, saldırıyı İran destekli militan grupların yaptığını ve uygun zamanda hesabının sorulacağını belirtti.

ABD'DEN MİSİLLEME ÇAĞRISI

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ise Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a İran'a misilleme çağrısında bulundu. Cotton, "Joe Biden, birliklerimize yönelik saldırılara göz yumarak, milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi. Askerlerimizi ortada bıraktı" dedi.

ABD üssüne İHA saldırısı sonrası İran\'dan ilk açıklama geldi
YORUMLAR (4)
  • salihb: Dünya şu anda kaynayan süt misali taşmaya doğru yaklaşıyor. Yanıtla 0 59
  • Hakim ATMACA: Kadının sağdığı inek çifte atınca kadın lanet iblise deyince uzakta oğlu iblise baba senin ne suçun kadın sana böyle diyo iblis oğul ben burdayım ama parmağım inekte ki aynısı iran Yanıtla 16 4
  • İsmail Eker: Korkak setefsizler Yanıtla 10 6
  • cemal aslan: Korkaklar. Yanıtla 7 9

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ürdün, İran, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD üssüne İHA saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika


11:06
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı
11:01
Tunç Soyer mi Cemil Tugay mı? CHP'de İzmir düğümü bugün çözülüyor Tunç Soyer mi Cemil Tugay mı? CHP'de İzmir düğümü bugün çözülüyor
10:53
Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Sürücü ehliyetsiz çıktı Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Sürücü ehliyetsiz çıktı
10:53
Milan, Merih Demiral'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor Milan, Merih Demiral'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor
10:48
Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam
10:42
Buğra Kavuncu'nun 'sağ kolu' Hakan Alkan istifa etti Buğra Kavuncu'nun 'sağ kolu' Hakan Alkan istifa etti
10:31
Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi
10:27
Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı

Son Dakika
11:06 Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı
11:01 Tunç Soyer mi Cemil Tugay mı? CHP'de İzmir düğümü bugün çözülüyor
10:53 Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Sürücü ehliyetsiz çıktı
10:53 Milan, Merih Demiral'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor
10:48 Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam
10:42 Buğra Kavuncu'nun 'sağ kolu' Hakan Alkan istifa etti
10:31 Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi
10:27 Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı
10:26 Battal İlgezdi istifasının ayrıntısını paylaştı: "İmamoğlu beni çağırdı"
10:24 CHP lideri Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye mi ediliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 11:35:21. #1.13#
SON DAKİKA: ABD üssüne İHA saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement