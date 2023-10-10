Ürdün Kralı, Gazze'ye yardım gönderilmesi talimatı verdi

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

MISIRLI YETKİLİLERLE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, "Kral 2. Abdullah, Refah Sınır Kapısı üzerinden, Mısırlı yetkililerle tam koordinasyon içerisinde Gazze Şeridi'ne acil insani ve tıbbi yardım gönderilmesi talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Yardımların Batı Şeria'daki Filistinlileri de kapsadığı kaydedilen açıklamada, Batı Şeria'ya sınırı bulunan Ürdün'ün buraya yardımlarını nasıl ulaştıracağına ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL'DAN KAMYONLARI VURURUZ TEHDİDİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu, İsrail'in, Mısır'ı Gazze'ye yardım göndermemesi konusunda uyardığını ve yardım kamyonlarını vurma tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını, bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.